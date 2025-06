Foguete Starship da SpaceX explode em teste no Texas sem deixar feridos

Um megafoguete Starship da empresa SpaceX explodiu durante um teste de rotina na Starbase, no estado do Texas, sem deixar feridos, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (19/6).

"Na quarta-feira, às 23h01 (01h01 de quinta em Brasília), durante um teste estático de rotina na Starbase, Texas, o Starship 36 da SpaceX sofreu uma falha catastrófica e explodiu", de acordo com uma mensagem publicada no Facebook pelas autoridades do condado de Cameron.

Um vídeo divulgado junto com a mensagem mostra o foguete conectado a um braço de lançamento e, logo depois, um brilho é seguido por uma enorme explosão.

A SpaceX confirmou na rede X que "a Starship, que estava se preparando para seu décimo teste de voo, sofreu uma grande anomalia enquanto estava em uma bancada de testes".

A empresa disse que uma "zona de segurança foi mantida em torno do local durante toda a operação", que "todo o pessoal está são e salvo" e que a equipe da Starbase "está trabalhando ativamente para proteger o local de teste e seu entorno (...) em colaboração com as autoridades locais".

Garantiu, ainda, que "não há perigo para os residentes".

A Starship não tinha um lançamento previsto para a noite de quarta-feira quando ocorreu a explosão, de acordo com as autoridades do condado de Cameron.

Em um teste estático, o lançador do megafoguete permanece ancorado ao solo para evitar a decolagem.

Localizada na costa sul do Texas, perto da fronteira com o México, a Starbase é a sede do projeto espacial do bilionário Elon Musk, proprietário da SpaceX.

Megafoguete

A Starship, com 123 metros de altura, é o maior e mais potente foguete já projetado e é fundamental para os planos de Musk de colonizar Marte.

Trata-se de um foguete classificado como totalmente reutilizável e possui uma capacidade de carga útil de 150 toneladas métricas.

A explosão nesta quinta-feira não é a primeira para a espaçonave. Em 27 de maio, uma Starship chegou ao espaço, mas explodiu antes da descida prevista para a Terra.

Durante duas tentativas anteriores, em janeiro e março, o estágio superior explodiu no início do voo, causando uma chuva de detritos sobre o Caribe e danos mínimos.

Os incidentes refletem a estratégia arriscada da empresa de Musk de lançar vários protótipos para corrigir gradualmente os problemas encontrados em situações de voo.

Nos últimos anos, o magnata se estabeleceu como um ator-chave no setor espacial dos Estados Unidos, embora seu relacionamento com o governo enfrente um futuro incerto após seu rompimento explosivo com o presidente Donald Trump.

Seus foguetes transportam astronautas da Nasa para o espaço, realizam missões sensíveis para o Pentágono e devem desempenhar um papel central no esperado retorno dos EUA à Lua.

