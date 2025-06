Ataque de Israel é uma traição à diplomacia, diz ministro do Irã na ONU

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, discursando na 59ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, em 20 de junho de 2025 - (crédito: Handout/UNITED NATIONS/AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, discursou na 59ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nesta sexta-feira (20/6), e afirmou que os ataques de Israel às instalações nucleares no Irã são graves crimes de guerra e traição à diplomacia.

"Fomos atacados em meio a um processo diplomático. Deveríamos nos reunir com os americanos em 15 de junho para elaborar um acordo muito promissor", disse Abbas. Antes do discurso, o ministro iraniano escreveu na rede social X que é fundamental que o Conselho de Segurança da ONU mantenha e aplique a Resolução 487, adotada em resposta ao ataque de Israel às instalações nucleares do Iraque em 1981.

"Fomos atacados em meio a um processo diplomático. Deveríamos nos reunir com os americanos em 15 de junho para elaborar um acordo muito promissor", disse Abbas. Antes do discurso, o ministro iraniano escreveu na rede social X que é fundamental que o Conselho de Segurança da ONU mantenha e aplique a Resolução 487, adotada em resposta ao ataque de Israel às instalações nucleares do Iraque em 1981.

"Se o Conselho não agir agora, deverá explicar à comunidade internacional por que seus princípios jurídicos se aplicam apenas seletivamente a uma questão tão crucial. Ele também será o responsável final, juntamente com o regime israelense, caso o regime global de não proliferação um dia entre em colapso", disse Abbas. O embaixador israelense Daniel Meron também discursou na 59ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU e acusou Irã de crimes de guerra. "A estratégia iraniana se baseia em desestabilizar toda a região para expandir sua ideologia extremista. Imagine o que faria com uma arma nuclear", disse. Leia também: Israel tem bomba atômica? Por que país não assinou tratado contra proliferação de armas nucleares O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou que o conflito entre Israel e Irã está se intensificando rapidamente. "Não estamos caminhando em direção a uma crise – estamos correndo em direção a ela. Não estamos testemunhando incidentes isolados – estamos a caminho de um caos potencial." Ainda segundo Guterres, a expansão do conflito poderia "acender um fogo que ninguém pode controlar".