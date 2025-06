Frase de Bolsonaro sobre Trump é estampada em estátua perto da Casa Branca

Um grupo de artistas criou uma escultura chamada "Aprovada pelo ditador" como forma de protesto à gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em resposta ao desfile militar organizado pelo republicano em comemoração ao aniversário de 79 anos dele, no domingo (15/6). A intervenção artística tem 2,4 metros de altura e representa uma mão dourada fazendo um gesto de polegar para cima esmagando a Estátua da Liberdade.

Outro aspecto que chama a atenção é que a escultura é acompanhada de diversas frases de líderes da extrema-direita elogiando Trump, entre eles o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro — que é réu por tentativa de golpe de Estado. "Temos muitos valores compartilhados. Admiro o presidente Donald Trump", diz a frase de Bolsonaro.





A obra também conta com frases do líder norte-coreano Kim Jong-un, do presidente russo Vladimir Putin e do primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán. Segundo o jornal norte-americano The Whashington Post, a estátua foi criada para ressaltar os elogios que Trump recebe de líderes autoritários.

A frase de Putin diz: "O presidente Trump é um homem muito brilhante e talentoso". Já a de Viktor Orbán menciona que a "pessoa mais respeitada e mais temida é Donald Trump". Por fim, a mensagem de Kim Jong-un é: "Excelência. Um relacionamento especial. A coragem extraordinária do presidente Trump".

Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca, reagiu sobre a escultura. "Se esses ativistas democratas vivessem em uma ditadura, sua escultura horrorosa não estaria no National Mall agora mesmo. Nos Estados Unidos da América, você tem a liberdade de exibir sua suposta 'arte', não importa quão feia ela seja", disse ela ao The Washington Post na quarta-feira (18/6).

