Agência atômica do Irã diz que ataques dos EUA 'não interromperão' atividades nucleares

A agência de energia atômica do Irã condenou os ataques "bárbaros" dos Estados Unidos às suas instalações nucleares no domingo (22, sábado no Brasil) e afirmou que não interromperá suas atividades de energia nuclear.

"A Organização de Energia Atômica do Irã assegura à grande nação iraniana que, apesar das conspirações malignas de seus inimigos", o Irã "não permitirá que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional (nuclear), que é o resultado do sangue de mártires nucleares, seja interrompido", afirmou a agência em um comunicado publicado pela mídia estatal.

Papa pede paz

Neste domingo (22/6), o papa Leão XIV se manifestou sobre o conflito. "A humanidade apela por paz" diante das "notícias alarmantes vindas do Oriente Médio".

"Cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de pôr fim à tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável", declarou o papa ao final de sua oração semanal do Angelus, no Vaticano.

Escalada perigosa

O presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, informou, por meio das redes sociais oficiais da Casa Branca, que o país conclui com sucesso ataque a três instalações nucleares no Irã, na noite de sábado (21/6). Imprensa iraniana confirmou que instalações nucleares de Fordow foram 'atacadas por bombardeios inimigos'.

No comunido norte-americano, Trump afirma que um ataque "bem-sucedido às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan", foi concluído, informando ainda que todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo iraniano e que uma carga completa de bombas foi lançada na instalação principal, Fordow.

"Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que pudesse ter feito isso. AGORA É A HORA DA PAZ!", continuou o presidente norte-americano no comunicado oficial.

