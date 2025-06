Conselho de Segurança: EUA acusam Irã de esconder programa nuclear

Dorothy Camille Shea, representante dos Estados Unidos, em fala no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), em 22 de junho de 2025 - (crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A embaixadora dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), Dorothy Shea, defendeu o “direito de defesa” do país norte-americano em atacar o Irã. Em reunião extraordinária do Conselho neste domingo (22/6), a representante alegou que a ofensiva cumpre o objetivo de minar a capacidade de enriquecimento de urânio pelo país islâmico e “prevenir ameaças”.

A fala da embaixadora repetiu o tom do discurso de Donald Trump na noite de sábado (21/6) e proclamou que “qualquer ataque iraniano será enfrentado com ataques devastadores”. Repetindo as palavras do presidente, Shea acusou o Irã de conclamar “morte a Israel” há 40 anos e de incitar o terrorismo.

A representante estadunidense acusou ainda o Irã de esconder seu plano nuclear e de não cumprir a Resolução 2231, que prevê a redução das sanções ao país, desde que, em contrapartida, imponha restrições ao programa nuclear.

Ainda na noite de sábado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, repudiou o ataque. “Há um risco crescente de que este conflito possa sair rapidamente do controle — com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo”, alertou.

Durante a reunião deste domingo, Guterres afirmou que o Oriente Médio corre o risco de entrar em um ciclo de "represália após represália" e que "as pessoas da região não podem suportar outro ciclo de destruição".