Israel: "Todos deveriam dizer obrigado aos Estados Unidos"

Após as falas dos Estados Unidos e do Irã, Israel fez um pronunciamento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) durante a reunião extraordinária deste domingo (22/6). Durante sua fala, o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, afirmou que o mundo deveria “dizer obrigada aos Estados Unidos” por “derrubar a maior ameaça” e “proteger um mundo livre”.

Segundo Danun, o ataque estadunidense não foi uma escolha, mas uma “necessidade”. Ele alegou ainda que a ofensiva foi a “coisa certa para os Estados Unidos, Israel, Oriente Médio e para o mundo”.

”O líder do mundo liberal acabou com a maior ameaça”, declarou. O discurso do representante israelense fez eco ao posicionamento do país comandado por Donald Trump nas acusações contra o Irã. De acordo com ele, o governo iraniano estava com uma “arma carregada e apontada para a estabilidade do mundo”.

O embaixador acusou o governo do Irã de “usar a mesa de negociação como camuflagem” e alegou que o país ”assumiu compromisso que nunca quis manter”, em referência ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. “Quando o mundo esteve à beira de um desastre nuclear, a América se apresentou”, declarou.

A fala de Danun também descartou a possibilidade de alternativas diplomáticas para o conflito. Segundo o representante, houve tentativas de acordos, mas “o regime de Teerã tinha outros planos”. Ele também alegou que os rivais querem “caos” e atacam civis, enquanto Israel busca a “ordem”.

Momentos antes, o embaixador permanente do Irã na ONU, Amir-Saeid Iravani, afirmou que acusação de que o país tenha um projeto nuclear militar é infundada. “Enquanto a representante — Dorothy Shea, embaixadora dos EUA — continua a fazer acusações sem base, nós sabemos e temos toda a documentação sobre o uso ilegal de forças dos Estados Unidos no Oriente Médio”, declarou.

Os Estados Unidos também se manifestaram no Conselho com acusações, afirmando que “qualquer ataque iraniano será enfrentado com ataques devastadores”.