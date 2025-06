Ataque com homem-bomba mata 22 e deixa dezenas de feridos na Síria

Pessoas e equipes de resgate inspecionam os danos no local de um suposto ataque suicida na igreja de Santo Elias, na área de Dwelaa, em Damasco, em 22 de junho de 2025. A mídia estatal síria noticiou um ataque suicida contra uma igreja de Damasco em 22 de junho, que deixou vítimas. - (crédito: Photo by LOUAI BESHARA / AFP)

Ataque terrorista causou a morte de pelo menos 22 pessoas e deixou cerca de 63 feridos na Igreja de Mar Elias, em Damasco, capital da Síria. Segundo as autoridades do país, o autor é um membro do grupo Estado Islâmico. Em comunicado, o Ministério do Interior da Síria relatou que o homem entrou na igreja e ativou um colete explosivo.

“Este ato criminoso contra membros da comunidade cristã é uma intenção desesperada de socavar a convivência nacional e desestabilizar o país, e é uma resposta dos remanescentes do terrorismo aos contínuos logros do Estado e à liderança dos sírios”, diz pronunciamento oficial veiculado na Sana, agência de notícias oficial da Síria.

O Ministério de Assuntos Exteriores e Expatriados declarou ainda que o ataque é um atentado contra toda a identidade do país. O governo do país pediu à comunidade internacional que “condenem este atentado e apoiem os esforços do Estado sírio para combater o terrorismo”.

Em nota, o Itamaraty repudiou o ataque e transmitiu solidariedade aos familiares e ao governo sírio. O pronunciamento enfatizou que o governo brasileiro é contrário a qualquer ato de violência.

O enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Geir O. Pedersen, pediu investigação completa por parte das autoridades. A nota afirma que Pedersen “apela a todos para que se unam na rejeição do terrorismo, do extremismo, da incitação e da perseguição de qualquer comunidade na Síria”.

Este é o primeiro ataque do tipo no país desde que rebeldes derrubaram o então presidente Bashar al Assad, em 8 de dezembro do ano passado.