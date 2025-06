Tartaruga de 135 anos é candidato a "pai de 1ª viagem mais velho do mundo"

Golias é uma tartaruga-das-galápagos de 135 anos e o animal mais velho do Zoológico Miami, nos Estados Unidos. No início deste mês, a tartaruga conseguiu um feito histórico ao se tornar pai pela primeira vez. O nome da mãe é Sweet Pea, que tem entre 85 a 100 anos. O filhote nasceu após 128 dias de incubação.

Golias foi inscrito no Guinness Book of World Records para que ele seja reconhecido como o "pai de primeira viagem mais velho na história". Segundo o Zoo Miami, considerando a idade da Sweet Pea, a idade combinada deles é superior a 200 e o casal de tartarugas também podem tornar-se os "pais mais velhos de primeira viagem".











"Tanto Golias como Sweet Pea estão bem no seu habitat. Na natureza, os filhotes ficam por conta própria a partir do momento em que emergem do ovo e os pais não têm mais ligação com eles. A cria parece ser saudável e foi retirada da incubadora e colocada num recinto separado, onde está ativa e cheia de energia", informou o zoológico.



De acordo com o Guinness, a tartaruga mais velha do mundo é Jonathan, de 192 anos. O animal vive na ilha de Santa Helena, que fica entre a Namíbia e Angola.

