Parque onde Juliana Marins morreu mostra imagens de tentativa de resgate

O Parque Nacional do Monte Rinjani compartilhou, nesta sexta-feira (27/6), um vídeo com novas imagens da tentativa de resgate de Juliana Marins — jovem de Niterói que morreu após cair na trilha do vulcão no sábado (21/6). O parque também agradeceu a equipe conjunta de Busca e Salvamento "pelo trabalho árduo, paixão e dedicação extraordinária".



"Esta evacuação não é apenas uma tarefa técnica, mas uma missão humanitária que exige coragem, solidariedade e um espírito inflexível. Obrigado pela sinergia interinstitucional, pela lealdade em terreno extremo e pelo compromisso sincero que foram evidentes que a humanidade não conhece fronteiras de estado ou língua. Obrigado por mostrarem que a humanidade é sempre mais alta do que qualquer pico.", disse o parque.

Veja o vídeo:

Cerca de 50 socorristas foram mobilizados no resgate de Juliana. No entanto, a brasileira morreu por um trauma contundente, que resultou em danos a órgãos internos e hemorragia. O médico Ida Bagus Alit disse à imprensa local que a morte de Juliana pode ter ocorrido em torno de 20 minutos após ela sofrer os ferimentos. O corpo dela foi resgatado na quarta-feira (25/6).

A família de Juliana disse, no Instagram, que a jovem sofreu uma grande negligência por parte da equipe de resgate. Em outra publicação, os familiares agradecem os voluntários que estiveram envolvidos.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, a jovem era publicitária e estava viajando pela Ásia desde fevereiro. O monte Rinjani, onde Juliana fazia a trilha, tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia.

