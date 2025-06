Califórnia amplia incentivos fiscais para revitalizar Hollywood

A Coalizão pediu aos estúdios que voltem a "se comprometer com as comunidades e os trabalhadores de todo o estado que construíram essa indústria e suas empresas" - (crédito: Divulgação / Pixabay)

O Legislativo da Califórnia aprovou nesta sexta-feira a ampliação do seu programa de incentivos fiscais para o cinema e a TV, em uma tentativa de trazer as produções de volta para Hollywood. O projeto aprovado eleva de 330 milhões para 750 milhões de dólares os recursos do setor, em uma tentativa de deter a fuga de produções do cinema e da TV, que trocaram o estado por destinos mais atraentes financeiramente.

O governador Gavin Newsom, favorável à ampliação, deve promulgar o projeto e convertê-lo em lei. A Coalizão de Sindicatos do Entretenimento, que fez campanha para trazer de volta e proteger os empregos da indústria na Califórnia, elogiou o anúncio, em comunicado enviado à AFP.

"A ampliação do financiamento do nosso programa é uma lembrança importante da força e resistência dos nossos membros, do poder da nossa ampla coalizão sindical e do papel que nossa indústria desempenha no apoio à economia do nosso estado", disse Rebecca Rhine, presidente da Coalizão e diretora-executiva do sindicato de diretores.

A Coalizão pediu aos estúdios que voltem a "se comprometer com as comunidades e os trabalhadores de todo o estado que construíram essa indústria e suas empresas".

Hollywood enfrenta uma década difícil. A pandemia de Covid-19 paralisou totalmente a indústria, o que representou um duro golpe no setor. A popularização das plataformas de conteúdo impulsionou os estúdios, mas, com o fim da guerra do streaming e as greves de roteiristas e atores em 2023, Hollywood voltou a padecer.

Muitas das grandes produções do cinema e da TV são filmadas fora da Califórnia. Entre os destinos populares com custos menores de produção e mais incentivos fiscais estão o estado da Geórgia e o vizinho Novo México. Menos de um a cada cinco filmes ou séries de TV exibidos nos Estados Unidos foi produzido na Califórnia, segundo a organização FilmLA, que estuda a indústria.