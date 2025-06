O momento ocorreu antes de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) - (crédito: ReproduÃ?§Ã?£o/YouTube/RoyalTV)

A rainha da Holanda, Máxima Zorreguieta, foi flagrada fazendo um gesto em que parece imitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira (27/6), após tirar uma foto ao lado do republicano e do marido, o rei Willem-Alexander. O momento ocorreu antes de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Vídeo transmitido pela TV da realeza holandesa mostra o momento em que Trump diz "obrigado" após sorrir para a foto. Em seguida, a rainha Máxima olha para ele e faz um gesto com a boca.

Rainha da Holanda "imita" Donald Trump em encontro oficial| (foto: Reprodução/Redes sociais)

Trump ficou hospedado no palácio de Huis ten Bosch, em Haia, onde participou do banquete oferecido pelo rei Willem-Alexander em homenagem aos líderes da Otan. A cúpula da Otan foi concluída com a decisão de aumentar os gastos militares. Trump classificou a reuniçao como um "grande sucesso".

Quem é Máxima Zorreguieta?

Nascida em Buenos Aires, na Argentina, Máxima é rainha consorte da Holanda desde 2013, quando o marido Willem-Alexander foi coroado rei. O casal real tem três filhas: Catharina-Amália, Alexia e Ariane.

A Rainha Máxima é membro do Conselho de Estado desde 2004. O órgão fornece ao governo e ao Parlamento aconselhamento independente sobre legislação e governança. Ela também é patrona da Cátedra Príncipe Claus, que foi criada para promover a educação e a pesquisa relacionadas a questões de desenvolvimento internacional.