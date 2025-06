Juliana Marins: vaquinha para alpinista que ajudou no resgate é cancelada

A vaquinha organizada para o alpinista Agam, envolvido no processo de resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, foi cancelada, conforme anunciaram as organizações envolvidas pelo processo. O cancelamento ocorreu neste domingo (29/6). Estava no ar desde a última quarta-feira (25/6). Um total de R$ 522 mil já havia sido arrecadado até as 19h deste domingo.

Leia também: Autópsia de Juliana Marins foi divulgada à imprensa antes da família, denuncia irmã

Através das redes sociais, as responsáveis 'Razões Para Acreditar' e 'Vooa', uma plataforma especializada em vaquinhas on-line, anunciaram o cancelamento da ação e a devolução integral e automática aos autores das doações a partir desta segunda-feira (30/6). A decisão foi tomada em decorrência do alto número de questionamentos vindos de internautas e doadores sobre uma taxa de 20% imposta no pagamento.

"Tomamos essa decisão após muitos questionamentos relacionados à nossa taxa administrativa de 20%, que, apesar de comunicada em nosso site desde o início, gerou desconforto em algumas pessoas. Reconhecemos que a comunicação nesta história poderia ter sido mais clara", escreveu.

"A taxa de 20% praticada pela Voaa é resultado de um modelo de operação único, que vai muito além de simplesmente disponibilizar uma plataforma para arrecadação", acrescentaram as organizações.

Agam arriscou a vida para chegar perto de onde o corpo da jovem brasileira estava. No último dia 21 de junho, sábado, Juliana caiu de um penhasco durante uma trilha guiada, realizada no Monte Rinjani, na Indonésia.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Voaa nasceu da vontade genuína de transformar histórias reais e necessidades urgentes em solidariedade prática. Ao longo desses anos, nossa missão sempre foi marcada pela transparência absoluta, responsabilidade social e respeito profundo aos nossos beneficiários e doadores.

Sobre a vaquinha destinada ao Agam (o guia que resgatou o corpo da brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani), esclarecemos que:

Decidimos pelo cancelamento imediato da campanha, com a devolução integral e automática das doações realizadas até aqui.

Nos últimos dias, a Voaa, o Razões para Acreditar e outras pessoas envolvidas com a história tornaram-se alvo de ataques, ameaças, informações falsas e mensagens de ódio. Reconhecemos com humildade que, neste momento, a discussão em torno da "Vaquinha do Agam" desviou a atenção da essência da campanha e, principalmente, da história que desejávamos apoiar.

Ainda que seja uma decisão difícil, entendemos que o caminho mais transparente neste momento é cancelar a campanha e devolver integralmente as doações em respeito ao Agam e a cada doador.

Tomamos essa decisão após muitos questionamentos relacionados à nossa taxa administrativa de 20%, que, apesar de comunicada em nosso site desde o início, gerou desconforto em algumas pessoas. Reconhecemos que a comunicação nesta história poderia ter sido mais clara.

A taxa de 20% praticada pela Voaa é resultado de um modelo de operação único, que vai muito além de simplesmente disponibilizar uma plataforma para arrecadação.

Diferente de outras soluções do mercado, assumimos integralmente a curadoria, verificação, produção de conteúdo, comunicação estratégica, gestão jurídica e financeira, além do acompanhamento completo até o desfecho de cada campanha.

Essa estrutura é mantida por uma equipe especializada e dedicada, e envolve inúmeros custos fixos. Não se trata apenas de intermediar doações, mas de oferecer um serviço completo, seguro e transparente — que garante que cada história seja verdadeira, bem contada e que o valor arrecadado chegue com responsabilidade a quem realmente precisa.

Informamos que a devolução dos valores será feita diretamente pelos meios de pagamento originais nesta segunda-feira dia 30 de junho, automaticamente, sem necessidade de ações adicionais por parte dos doadores e respeitando os prazos de cada meio".