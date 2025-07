Pitbullverso: conheça a tendência mais divertida dos shows em 2025

Se em shows de artistas como Taylor Swift ou Beyoncé o público costuma se vestir inspirado nas eras ou na estética das cantoras, com Pitbull a onda é diferente. Nas apresentações do rapper, o público adotou uma espécie de "fantasia oficial": carecas falsas, óculos escuros, camisa branca, gravata preta e, muitas vezes, até barba postiça.

A febre da chamada “Pitbull mania” foi tão intensa que virou pauta em diversos jornais no mundo. O The New York Times descreveu a cena como um "Halloween em que todo mundo usa a mesma máscara: a do Pitbull".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No TikTok, os vídeos se multiplicam: gente colando careca de silicone, montando looks completos, comprando acessórios e se divertindo com o visual inspirado no Mr. Worldwide. A maioria dos vídeos é protagonizada por mulheres — muitas delas criando uma versão feminina do estilo característico do cantor.

O próprio Pitbull, nome artístico de Armando Christian Pérez, comentou o fenômeno em entrevista à BBC. “Toda vez que subo no palco, faço questão de garantir que, se a pessoa estiver usando uma 'careca' falsa, ela vai ter uma das melhores noites da vida. Vai além da música”, afirmou.

Aos 44 anos, com mais de 25 milhões de álbuns vendidos no mundo, ele enxerga a brincadeira como um reconhecimento pelo que construiu. “É meu maior troféu: subir no palco e ver os frutos do trabalho de uma vida inteira. Estou nessa há 25 anos. Ver todo mundo vestido como eu... não tem preço”, disse.

Pitbull lançou grandes hits dos anos 2010, como “Fireball”, “Timber” (com Kesha) e “On The Floor” (com Jennifer Lopez). “Não sigo tendências. Meu objetivo é simples: quero que as pessoas se divirtam ao máximo”, explicou. Para Pitbull, seus shows são uma forma de “terapia coletiva” — uma pausa na rotina para viver momentos de pura euforia.

Filho de imigrantes cubanos e criado em Miami, Pitbull começou no hip hop latino antes de migrar para o pop. Com isso, criou uma mistura única de idiomas, sons e influências culturais. “Diziam que eu era inglês demais no mundo latino, e latino demais no mundo inglês. Então juntei os dois”, disse.Com a popularização do streaming e da música em espanhol, seu alcance global só aumentou. Para muitos fãs, Pitbull foi a porta de entrada para o idioma espanhol. “É muito forte quando alguém me diz que começou a aprender espanhol por causa das minhas músicas", contou.

Os shows em Londres — no início de junho — escancararam a força do movimento. O que era pontual virou tradição. E, a partir daí, os “clones do Pitbull” continuaram crescendo pelo mundo.