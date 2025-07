Depois de 640 dias esperando, Louise finalmente encontra um lar

Uma cachorrinha causou comoção nas redes sociais após finalmente ser adotada, depois de 640 dias em busca de um lar. Em um vídeo, postado no Instagram, o momento da adoção de Louise, de 4 anos, emocionou os funcionários do abrigo em que estava, o RG Cares, em Nova York, nos Estados Unidos.

"A forma como ela olhou para trás uma última vez. Duas semanas atrás, a candidata perfeita apareceu para a nossa moradora mais antiga do abrigo, Louise. Depois de alguns encontros, soubemos que seria para sempre", relata a publicação.

"A pessoa que cuida da Louise finalmente a encontrou. Seiscentos e quarenta dias de espera paciente dessa princesa, finalmente valeram a pena. Vai buscar, Louise. Você esperou o suficiente, querida!", complementou o abrigo, através do post.

É possível ver, no vídeo, funcionários em lágrimas. Emocionados, entregaram a cachorrinha cheia de animação para o novo dono. Um último olhar de Louise para a câmera, já no banco de trás do recém-chegado tutor, também gerou comoção.

Veja o vídeo do momento:

"Vê-la ser esquecida tantas vezes e depois se tornar viral para o mundo me dá muita esperança por todos os cães de abrigos do país que só precisam de uma pessoa para ajudá-los. Espero que isso inspire pelo menos uma pessoa a adotar um cão de abrigo local", afirmou Rachel Oldenburger, coordenadora de adoção da Four Legs Good, no Rockland Green Cares Animal Shelter, localizado em Pomona, uma vila em Nova York, em entrevista à revista People.

Segundo levantamento realizado pelo Shelter Animals Count, 5,8 milhões de cães e gatos foram levados para abrigos nos Estados Unidos em 2024. Desses, 4,1 milhões, ou sejam 70%, foram adotados. Isso representa aumento de 0,4% em relação ao ano anterior.