Enchentes no Texas: número de mortos sobe para 69

De acordo com o The New York Times, o Serviço Nacional de Meteorologia americano emitiu um novo alerta para o risco de inundações repentinas em áreas em partes da região afetada - (crédito: NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O número de mortos em decorrência das enchentes no Texas subiu para 69, incluindo 21 crianças, conforme informações do The New York Times. As fortes chuvas atingem a região desde sexta-feira (4/7) e mais chuvas são esperadas para este domingo (6/7).

Equipes de resgate seguem em busca de dezenas de desaparecidos. Entre os desaparecidos está um grupo de 27 meninas que participava de um acampamento cristão feminino na região.

Segundo o The New York Times, em Ingram, às margens do rio Guadalupe, voluntários têm utilizado cavalos para acessar áreas de difícil alcance com veículos. O local foi um dos mais atingidos após o nível do rio subir 8 metros em apenas 45 minutos, segundo autoridades locais.

O presidente Donald Trump afirmou, nas redes sociais, ter assinado uma declaração de desastre para o condado de Kerr. "Essas famílias estão enfrentando uma tragédia inimaginável, com muitas vidas perdidas e muitas ainda desaparecidas", escreveu. Ele também afirmou que o governo federal está trabalhando em conjunto com autoridades estaduais e locais nos esforços de resposta ao desastre.

Alerta de mais chuvas

De acordo com o The New York Times, o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano emitiu um novo alerta para o risco de inundações repentinas em áreas em partes da região afetada. O alerta foi estendido até às 19h de hoje (6/7).

A medida abrange áreas da região de Hill Country, o corredor da Interestadual 35 e algumas localidades ao leste. Segundo o órgão, há possibilidade de inundações repentinas em rios, córregos e zonas mais baixas, devido à continuidade das chuvas sobre um solo já encharcado.