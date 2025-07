Mulher morre em capotamento e três ficam feridos, em Goiás

Acidente mata uma mulher e deixa três feridos na GO-244, perto da ponte do rio do Ouro, no povoado do Estreito - (crédito: CBMGO)

Uma mulher morreu em capotamento na GO-244, perto da ponte do rio do Ouro, no povoado do Estreito, em Porangatu, no interior de Goiás. O acidente foi registrado na tarde deste sábado (5/7) e deixou outras três pessoas feridas.



O motorista, de 26 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás com cortes no rosto e ferimentos nos braços. Dois passageiros, um homem de 35 anos e uma mulher de 32 também ficaram feridas e foram levadas ao hospital municipal pela equipe de resgate.

Não se sabe como o acidente ocorreu. Ao chegar ao local, os militares do Corpo de Bombeiros de Goiás encontraram o veículo, caído em uma ribanceira no acostamento da rodovia. O carro capotou e parou em uma árvore. Não há informações sobre outros veículos envolvidos e a polícia deverá investigar a dinâmica dos fatos.