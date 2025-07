Bebê nasce em carro de aplicativo a caminho da maternidade em Santa Catarina

Um bebê nasceu dentro de um carro de aplicativo, em Joinville, Santa Catarina, a caminho do hospital, cerca de 30 minutos da maternidade. O parto improvisado foi realizado pela avó do recém-nascido, que acompanhava a mãe do bebê no deslocamento, em posto de combustíveis. Matteo nasceu com 2,4 quilos e 48 centímetros. No posto, borracheiros forneceram estopas para aquecer o bebê.

De acordo com a mãe do bebê, a bolsa estourou a caminho do hospital, a cerca de meia hora da maternidade. "Ali eu já sabia que ia nascer. Tanto é que eu já avisei o motorista: 'o Matteo vai nascer aqui'", contou Aline Maria Mancia de Souza à NSC TV, afiliada da Globo. O nascimento ocorreu em 24 de junho.

A avó do Matteo relata que o parto foi bem rápido. "Eu fiquei um pouquinho ali, foram cinco segundos que demoraram muito para passar até ele dar o chorinho dele. Eu tirei o cordão umbilical do bracinho dele, tirei da perninha, e daí dei ele pra ela", narra a avó.

O motorista do carro de aplicativo, Jovelito Francisco da Silva, afirma que no momento do parto contatou a esposa para contar o ocorrido. "Liguei para minha esposa falando: 'tem uma criança nascendo no meu carro, tem uma moça ganhando neném no meu carro'. Daqui a pouco escutei a criança chorando. Me aproximei do carro, tirei uma foto e ela já estava com a criança enrolada em um pano", contou Silva.