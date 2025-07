Trump anuncia tarifa a 'qualquer país que se aliar ao Brics'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de domingo (6/7) que "qualquer país que se aliar ao Brics pagará uma tarifa adicional de 10%". O republicano também acusou o grupo de adotar "políticas antiamericanas".



O Brics é um grupo formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. O bloco serve para articulação político-diplomática de países do Sul Global e de cooperação em várias áreas.

Na declaração final da 17ª Reunião de Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro sob a presidência brasileira no domingo (6/7), os líderes reconheceram os seguintes países como parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Nigéria, Malásia, Tailândia, Vietnã, Uganda e Uzbequistão.

Sem citar os Estados Unidos, a declaração final do Brics aponta que os líderes expressam "sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)".

"Nesse contexto, reiteramos nosso apoio a um sistema multilateral de comércio baseado em regras, aberto, transparente, justo, inclusivo, equitativo, não discriminatório e consensual, com a OMC em seu núcleo, com tratamento especial e diferenciado para seus membros em desenvolvimento", diz o documento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular