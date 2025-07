Brics: Lula defende reforma na OMC contra protecionismo e IA inclusiva

No campo tecnológico, Lula defendeu a ampliação do desenvolvimento da inteligência artificial (IA) para países em desenvolvimento. "O desenvolvimento da Inteligência Artificial não pode se tornar privilégio de poucos países ou um instrumento de manipulação na mão de bilionários", advertiu o líder brasileiro, ressaltando a participação do setor privado e das organizações da sociedade civil nesse processo - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, neste domingo (6/7), durante a cúpula do BRICS, reformas na Organização Mundial de Comércio (OMC) para que o órgão atue contra medidas protecionistas. Segundo Lula, uma reforma da OMC seria um "eixo de ação imprescindível e urgente".

"A paralisia da OMC e o recrudescimento do protecionismo criam uma situação de assimetria insustentável para os países em desenvolvimento", discursou o líder brasileiro. Além de ter constado no discurso de Lula, o combate ao protecionismo é uma das bandeiras levantadas pela Declaração de Líderes do BRICS, documento publicado pelo bloco neste domingo.

Lula enfatizou a necessidade de restabelecer a confiança na OMC através de um "equilíbrio justo de obrigações e direitos", para destravar as negociações agrícolas e estabelecer um novo pacto sobre comércio e clima que diferencie políticas ambientais legítimas de protecionismo disfarçado.

As cobranças a instituições financeiras globais também abrangeram pontos como concentração de renda e em condições de financiamento para países emergentes. "As estruturas do Banco Mundial e do FMI sustentam um Plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes e em desenvolvimento financiam o mundo mais desenvolvido", protestou.

Diante disso, Lula classificou os temas da "justiça tributária e o combate à evasão fiscal como "fundamentais para consolidar estratégias de crescimento inclusivas e sustentáveis, próprias para o século XXI". Ele considerou um "marco" a Declaração do BRICS em apoio à negociação de uma "Convenção Quadro da ONU sobre Cooperação Tributária Internacional".

No campo tecnológico, Lula defendeu a ampliação do desenvolvimento da inteligência artificial (IA) para países em desenvolvimento. "O desenvolvimento da Inteligência Artificial não pode se tornar privilégio de poucos países ou um instrumento de manipulação na mão de bilionários", advertiu o líder brasileiro, ressaltando a participação do setor privado e das organizações da sociedade civil nesse processo.