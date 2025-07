O que é a 'Lua do Veado'? Onde será possível ver o fenômeno nesta quinta

Um dos fenômenos celestes mais aguardados do ano está prestes a acontecer. Nesta quinta-feira, 10 de julho de 2025, o céu será palco da Lua do Veado, a superlua de julho que encanta observadores com seu brilho e tamanho. Mas, afinal, o que é a "Lua do Veado" e onde será possível admirá-la?

A origem do nome 'Lua do Veado'

A "Lua do Veado" (ou Buck Moon, em inglês) é o nome tradicionalmente dado à lua cheia de julho. Sua origem remonta aos povos indígenas da América do Norte, que associavam essa época do ano ao período em que os veados machos começam a desenvolver seus novos chifres, que crescem envoltos em uma camada aveludada. Esse ciclo da natureza, repleto de simbolismo de renovação e crescimento, emprestou seu nome a essa fase lunar específica.

Além da peculiaridade de seu nome, a Lua do Veado é uma superlua. Isso significa que ela ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto em que o satélite natural está mais próximo da Terra em sua órbita elíptica. O resultado dessa proximidade é que a Lua parece significativamente maior e mais brilhante no céu, proporcionando um espetáculo visual ainda mais deslumbrante.

Onde e como observar o fenômeno em todo o Brasil

A boa notícia para os entusiastas da astronomia é que a Lua do Veado será visível em todo o território brasileiro. O ponto alto do fenômeno está previsto para a noite desta quinta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília). A Lua estará com mais de 98% de seu disco iluminado, garantindo uma visibilidade impressionante por várias horas.

Dicas de observação



Evite a poluição luminosa: as grandes cidades, com suas luzes intensas, podem ofuscar o brilho natural da Lua. Procure locais mais afastados, como parques, áreas rurais ou pontos com menor iluminação artificial.

Busque pontos com horizonte limpo: locais elevados, como mirantes, morros ou até mesmo varandas de apartamentos com vista desimpedida, oferecem uma visão privilegiada, sem obstáculos como prédios ou árvores.

Olhe para o Leste ao anoitecer: a Lua nascerá no horizonte leste ao anoitecer. Ao longo da noite, ela se moverá.

É importante lembrar que, ao nascer ou se pôr, a Lua pode assumir tonalidades avermelhadas, alaranjadas ou rosadas. Isso ocorre porque a luz lunar atravessa uma camada mais densa da atmosfera terrestre, que dispersa as cores azuis e verdes, deixando as cores mais quentes visíveis. No Brasil, por estarmos no hemisfério sul, a Lua do Veado aparecerá mais alta no céu, o que pode realçar ainda mais seu brilho e clareza.

A Lua do Veado é uma excelente oportunidade para se conectar com o universo e apreciar a beleza da natureza, sem a necessidade de equipamentos especiais. Se você perder a chance de vê-la nesta quinta, a próxima Lua do Veado ocorrerá somente em 29 de julho de 2026.