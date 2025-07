Túnel desmorona e mais de 30 trabalhadores são resgatados nos EUA

Um túnel desabou em Wilmington, em Los Angeles (EUA), na noite de quarta-feira (9/7), e deixou 31 trabalhadores presos. Segundo a prefeita Karen Bass, todos os funcionários foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Mais de 100 socorristas foram mobilizados no resgate.

"Obrigado a todos os nossos corajosos socorristas que agiram imediatamente. Vocês são os verdadeiros heróis de Los Angeles", escreveu Karen Bass, na rede social X.

LAFD has just reported that all workers who were trapped in the tunnel in Wilmington are now out and accounted for.



I just spoke with many of the workers who were trapped. Thank you to all of our brave first responders who acted immediately. You are L.A.'s true heroes. pic.twitter.com/6hdAwbH1MI