Ataques russos com drones e mísseis deixam dois mortos em Kiev

A Rússia lançou um novo ataque em larga escala nesta quinta-feira (10/7) contra a Ucrânia, com centenas de drones e mísseis, que deixaram pelo menos dois mortos na capital Kiev.

Os ataques russos se tornaram mais intensos nas últimas semanas e o mês de junho registrou um recorde de vítimas civis na Ucrânia, segundo dados da ONU divulgados nesta quinta-feira: 232 mortos e 1.343 feridos.

O ataque mais recente aconteceu poucas horas antes de um encontro na Malásia entre o ministro russo das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está em Roma para pedir mais apoio político e militar a seus muitos aliados.

Fortes explosões foram ouvidas em Kiev durante toda a noite e era possível observar a luz dos sistemas de defesa aérea.

"Graças a Deus, todos sobreviveram" disse Nadia Voitsejivska, moradora de Kiev, cuja irmã estava em choque após conseguir escapar de um incêndio em seu edifício.

Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 415 drones e mísseis em todo o país. Na quarta-feira, a Rússia executou o maior ataque contra a Ucrânia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, com 741 drones e mísseis.

Diante do cenário, Zelensky voltou a pedir aos aliados que implementem novas sanções contra Moscou. "As sanções devem ser impostas mais rapidamente e a pressão contra a Rússia deve ser forte o suficiente para que o país sinta realmente as consequências do seu terror", afirmou nas redes sociais.

As vítimas desta quinta-feira em Kiev são duas mulheres: uma policial de 22 anos que estava de plantão em uma estação de metrô e uma moradora de 68 anos.

Os ataques também deixaram 16 feridos, segundo as autoridades. Após várias horas, centenas de pessoas deixaram os abrigos, carregando colchonetes e animais de estimação.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que os destroços de projéteis russos derrubados provocaram incêndios em vários distritos.

No sul do país, na cidade de Kherson, três pessoas ficaram feridas em ataques russos. Uma pessoa morreu na região russa de Belgorod em um ataque ucraniano.

Conferência de apoio à Ucrânia

Apesar de duas séries de negociações diretas nos últimos meses entre Rússia e Ucrânia, as partes conseguiram apenas um acordo para uma troca de prisioneiros em várias etapas. Nenhum avanço para um cessar-fogo, como desejavam Washington e Kiev, foi registrado. Também não foi anunciada uma data para a terceira rodada de contatos diretos.

Com as negociações estagnadas entre as duas partes beligerantes, Rubio e Lavrov se reunirão nesta quinta-feira em Kuala Lumpur, à margem de um encontro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou recentemente sua frustração com o presidente russo Vladimir Putin e sua falta de vontade para alcançar um cessar-fogo. Apesar da tensão, o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, descartou que as conversas de paz estejam mortas. "Não se pode dizer isso no momento", declarou à imprensa.

Zelensky, que visita Roma desde quarta-feira, participará nesta quinta-feira de uma videoconferência com líderes de 30 países da chamada Coalizão de Voluntários, que apoia a Ucrânia contra a invasão russa.

"Os objetivos estão absolutamente claros. Ataques russos como este devem ser respondidos com firmeza", disse o presidente ucraniano.

Reino Unido e França lideram as conversas dentro da coalizão para buscar um cessar-fogo na Ucrânia e para o possível envio de forças de manutenção da paz ao país.