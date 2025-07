Trump envia mesma carta com ameaça de tarifas a 22 países

O presidente Donald Trump surpreendeu o Brasil, na quarta-feira (9/7), com uma carta que anuncia taxas de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. A ofensiva do presidente norte-americano foi entendida como uma afronta à soberania nacional e iniciativa ideológica, devido à citação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do Supremo Tribunal Federal (STF). A jogada de Trump, no entanto, pode ser também uma ousada estratégia nas relações comerciais, isso porque o republicano enviou basicamente a mesma mensagem a 22 países.

Leia também: Nigéria rejeita aceitar presos venezuelanos deportados dos EUA

Trump começou a disparar cartas abertas pela rede social Truth Social na segunda-feira (7/7), com mensagem ao Japão. As cartas seguem o mesmo modelo e algumas são iguais, só mudam o nome do país e a porcentagem da tarifa.

O Correio identificou mais 21 cartas com trechos idênticos ao da carta brasileira. Foram notificados: Myanmar e Laos, com 40%; Tailândia, com 36%; Sérvia, Bangladesh e Canadá, com 35%; Indonésia, com 32%; Argélia, Líbia, Iraque, Bósnia-Herzegovina, África do Sul e Sri Lanka, com 30%; Moldávia, Brunei, Tunísia, Cazaquistão, Malásia, Coreia do Sul, Japão e Filipinas, com 25%.

Em todas as cartas, incluindo a do Brasil, está presente o seguinte trecho.

A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do [país] uma tarifa de X% sobre quaisquer e todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Produtos transacionados para evadir esta tarifa de X% estarão sujeitos a uma tarifa mais alta.

Entenda que o número de X% é muito inferior ao necessário para ter o campo de jogo nivelado que devemos ter com seu país. E é necessário que isso retifique as graves injustiças do atual regime. Como você sabe, não haverá tarifa se o [país], ou empresas dentro de seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos todo o possível para que as aprovações sejam rápidas, profissionais e rotineiras — em outras palavras, em questão de semanas.

Se por alguma razão você decidir aumentar suas tarifas, então, qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos X% que cobramos. Por favor, entenda que estas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos das políticas tarifárias e não-tarifárias e barreiras comerciais do [país], que causam esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos.

Este déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional!



Com exceção da carta brasileira, todos os textos iniciam com o cumprimento de que é uma “grande honra” para os EUA enviarem a carta, pois mostra o comprometimento em manter a relação comercial com o país. Já o texto endereçado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia com fala de Trump sobre a relação com Bolsonaro. O Brasil é o país com taxas mais altas no tarifaço do presidente norte-americano.

Leia também: Como decisão de Trump de taxar Brasil em apoio a Bolsonaro pode beneficiar Lula

O republicano afirma que o julgamento contra o ex-presidente é uma “caça às bruxas” e não deve ocorrer. Trump faz ainda críticas ao STF e alega que a corte emitiu “centenas de ordens secretas e ilegais de censura a plataformas de mídia social dos EUA”.

O discurso contra o governo brasileiro também apresenta outro trecho comum a outras 21 cartas (com exceção da endereçada ao Canadá):

Além disso, tivemos anos de discussões sobre nossa relação comercial com o Brasil, e concluímos que devemos nos afastar da injusta e muito desleal relação comercial gerada pelas tarifas, políticas e barreiras comerciais não-tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, muito longe de ser recíproco.





Além do Brasil, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, recebeu uma carta com algumas alterações. No texto enviado ao vizinho, os Estados Unidos acusam o Canadá de “falhar” no objetivo de deixar o tráfico de fentanil adentrar o solo estadunidense. Trump cita ainda “retaliação” com tarifas por parte do país. Em fevereiro, líder dos EUA anunciou tarifas contra Canadá e México.