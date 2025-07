Trump seria preso se fizesse no Brasil o que fez nos EUA, diz Lula

Petista disse ser inaceitável a tentativa de interferência do presidente norte-americano no Judiciário brasileiro - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (10/7) que o presidente norte-americano Donald Trump poderia ser processado e preso se fizesse no Brasil o que fez nos Estados Unidos. Ele fazia um paralelo entre a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quando perdeu as eleições em 2022 e a de Trump, em 2020, que resultou na invasão do Capitólio, quando cinco pessoas morreram. A declaração ocorreu ao Jornal Nacional, da TV Globo.

“O que o presidente Trump tem que saber é que aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez nos Estados Unidos com as eleições, ele também estaria sendo processado. Estaria sendo julgado e se fosse culpado, seria preso. É assim que funciona a lei para todos no mundo. E nós precisamos aprender a respeitar”, disse.

O petista criticou classificou como inaceitável a tentativa de interferência de Trump no Judiciário brasileiro. Em sua carta dirigida ao governo brasileiro na quarta (9), em que anunciou tarifas de 50% aos produtos brasileiros, o presidente Donald Trump começou exaltando o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem se referiu como “um líder altamente respeitado em todo o mundo”.

Disse que o tratamento dado a Bolsonaro é uma “vergonha internacional” e que o julgamento “não deveria estar ocorrendo”. Lula respondeu.

“Tem algumas coisas que um governo não pode admitir, é a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump envie uma carta pelo site dele dizendo que precisa acabar a ‘caça às bruxas’ (referindo-se ao julgamento de Bolsonaro)”, afirmou o petista.

“Taxação infinita”

Lula também explicou que o Brasil não vai ceder se as tarifas anunciadas por Trump forem colocadas em prática em 1º de agosto. Confirmou que pretende recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as medidas dos EUA, mas disse que se não houver solução, o Brasil usará a Lei de Reciprocidade Econômica para contra-atacar.

Trump, no entanto, já havia dito que qualquer país que retaliasse as taxas dos Estados Unidos teria uma nova elevação nas tarifas. O petista disse não se importar. Afirmou que se houver novo aumento nas taxas, o Brasil fará o mesmo.

“O Brasil não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar. O que nós queremos é que sejam respeitadas as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões por cento de taxa”, disparou.