Trump é diagnosticado com doença venosa crônica, segundo a Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi diagnosticado com uma doença venosa crônica. A condição, apesar de descrita como uma insuficiência, é beniga, segundo informou, nesta quinta-feira (17/7), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Durante coletiva de imprensa, Leavitt afirmou que Trump passou por avaliação médica em decorrência de inchaço nas pernas e hematomas nas mãos. Por isso, realizou exames de sangue e um ultrassom. A porta-voz também relatou que o quadro é uma condição comum, "particularmente para indivíduos com mais de 70 anos".

"Além disso, fotos recentes do presidente mostraram pequenos hematomas no dorso da mão. Isso é consistente com uma leve irritação dos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, que faz parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular", acrescentou.



De acordo com os assessores do presidente, segundo relatou a porta-voz, Trump não precisou modificar a agenda de trabalho em decorrência da questão. Da mesma forma, o problema não tem afetado a rotina à frente do cargo. Leavitt também confirma que não há evidência de trombose venosa profunda, ou uma doença arterial.

A declaração ocorreu após especulações da mídia americana sobre fotos em que Trump aparece com as mãos maquiadas e inchaços nos tornozelos. Leavitt afirmou que o compartilhamento da notícia ocorre por "uma questão de transparência".

Veja a carta completa do médico de Trump:

Nas últimas semanas, o Presidente Trump notou um leve inchaço na parte inferior de suas pernas. De acordo com os cuidados médicos de rotina e por excesso de cautela, essa preocupação foi avaliada minuciosamente pela Unidade Médica da Casa Branca.

O Presidente foi submetido a um exame abrangente, incluindo estudos vasculares diagnósticos. Foram realizados ultrassons Doppler venosos bilaterais das extremidades inferiores, que revelaram insuficiência venosa crônica, uma condição benigna e comum, principalmente em indivíduos com mais de 70 anos. É importante ressaltar que não havia evidência de trombose venosa profunda (TVP) ou doença arterial.

Os exames laboratoriais incluíram um hemograma completo, painel metabólico abrangente, perfil de coagulação, dímero D, peptídeo natriurético tipo B e biomarcadores cardíacos. Todos os resultados estavam dentro dos limites normais. Um ecocardiograma também foi realizado e confirmou a estrutura e a função cardíacas normais. Não foram identificados sinais de insuficiência cardíaca, comprometimento renal ou doença sistêmica.

Além disso, fotos recentes do Presidente mostraram pequenos hematomas no dorso de sua mão. Isso é consistente com uma pequena irritação nos tecidos moles decorrente do aperto de mão frequente e do uso de aspirina, que é tomada como parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular. Esse é um efeito colateral bem conhecido e benigno da terapia com aspirina.

RESUMO: O presidente Trump continua gozando de excelente saúde.

