Polícia caça bandidos que roubaram US$ 100 mil em cartas raras de Pokémon

Cerca de US$ 100 mil — mais de R$ 554 mil na cotação atual — em cartas raras de Pokémon foram roubados de uma loja especializada em artigos colecionáveis no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. De acordo com o The New York Times, os lojistas afirmam que outros artigos, incluindo caixas especiais, também foram levados.

Os ladrões usaram um martelo para quebrar a porta da loja 1st Edition Collectibles e entrar no local, situado na cidade de New Bedford, a 82 quilômetros da capital Boston. A invasão ocorreu por volta das 2h30 da manhã do dia 8 de julho e durou cerca de um minuto, segundo os lojistas.

William Gilmour, um dos donos da loja, confirmou ao The New York Times que o ladrão correu até uma vitrine e colocou os itens roubados em uma sacola. Em seguida, fugiu. Os itens incluíam cinco cartas caras e conjuntos ainda lacrados. O valor total dos artigos roubados pode chegar até US$ 113 mil (R$ 627 mil).

"Eles entraram e saíram da nossa loja em questão de 30 segundos. Foram, assim que entraram, direto para esses itens de maior valor", afirmou Gilmour. Algumas das cartas contemplavam Pokémons conhecidos pelos fãs. Blastoise e Charizard são exemplos.

As caixas especiais que foram roubadas são conhecidas como "Booster Box", e contém 36 pacotes de cartas originais. "Elas são muito raras. Quantas caixas lacradas, produzidas e vendidas ainda no ano 1999, 2000, ainda são vistas por aí?", afirmou William.

Porta-voz do Departamento de Polícia de New Bedford, Holly Huntoon afirmou ao que o assalto segue sob investigação, mas até o momento ninguém foi preso.

