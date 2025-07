Cavalo é sacrificado após ser resgatado em estado grave de maus-tratos

Um cavalo vítima de maus-tratos precisou ser sacrificado após ser resgatado em estado grave na Estrutural. O animal foi encontrado abandonado e bastante debilitado, na Rua da Paz, com sinais evidentes de desnutrição. Após avaliação médica no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (UnB), os veterinários decidiram pela eutanásia, diante do sofrimento e da impossibilidade de recuperação do animal.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). O resgate ocorreu no último domingo (13/7), após denúncias à Polícia Militar (PMDF). A perícia descartou atropelamento e indicou maus-tratos relacionados à alimentação e negligência de cuidados.

Durante as investigações, os policiais identificaram o responsável pelo cavalo, um homem de 20 anos, que afirmou ter adquirido o animal de forma informal. As diligências revelaram que o cavalo havia sido furtado da Secretaria de Agricultura (Seagri) em maio deste ano.

O suspeito vai responder por receptação culposa e omissão na guarda de animais. A apuração segue sob coordenação da delegada-chefe Bruna Eiras Xavier da 8ª DP.