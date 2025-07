Mulher que se dizia filha de Diana e Jesus é condenada após matar colega e gato

Um caso que mais parece roteiro de filme chocou o Reino Unido: uma mulher de 35 anos foi internada em uma unidade psiquiátrica após matar o colega de casa — e o gato dele — alegando que havia vencido o diabo. O motivo? Segundo ela, era a reencarnação de Jesus e filha secreta da princesa Diana com Dodi Al-Fayed.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A autora do crime, Habiba Naveed, foi condenada nesta semana e permanecerá por tempo indeterminado sob custódia em uma instituição de saúde mental, conforme decisão da Justiça britânica. O episódio aconteceu em agosto de 2023, em Londres, e os detalhes revelados pela Metropolitan Police surpreendem pela complexidade e excentricidade dos delírios envolvidos.

A vítima, Christopher Brown, tinha 72 anos e era advogado. Ele dividia a casa com Habiba, que o considerava um amigo. Em surto psicótico, ela acreditou que Brown era a encarnação do mal e que havia matado a própria mãe. “Ouvi uma voz três vezes mandando que eu o matasse”, teria dito à polícia.

Leia também: Mais de 760 mil brasileiros se inscrevem na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado

Ela então o atacou com uma panela e o estrangulou. O corpo foi encontrado coberto por um roupão, na sala de estar. A autópsia confirmou a morte por traumatismo craniano. Mas a sequência do crime é ainda mais macabra: Habiba matou o gato da vítima, Snow, cortando seu pescoço com uma faca. O motivo? Ela acreditava que o “espírito maligno” de Christopher havia se transferido para o animal.

Leia também: Veja detalhes da cerimônia de despedida de Preta Gil

Logo após o crime, ela enviou uma mensagem ao irmão dizendo: “Eu sou Jesus. Venci o diabo na noite passada.” À polícia, repetiu: “O diabo me atacou e eu venci.” As investigações mostraram que Habiba também afirmava ter uma ligação direta com a realeza britânica, sendo filha ilegítima de Lady Di, morta em 1997 num acidente de carro em Paris.

Leia também: Minerais e terras raras são carta na manga do Brasil para negociar com os EUA

Durante o julgamento, promotores informaram que Habiba sofria de esquizofrenia paranoide e estava completamente fora da realidade na época do crime. O juiz responsável também destacou o uso frequente de cannabis como fator agravante no quadro psicótico.