Veja detalhes da cerimônia de despedida de Preta Gil

Na sexta-feira (25/7), familiares, amigos próximos e de fãs de diversas partes do país se despediram de Preta Gil no velório realizado no Theatro Municipal. Antes mesmo do horário previsto, admiradores da cantora fizeram fila no local com cartazes, fotos e camisetas em homenagem à Preta. O velório aberto ao público teve início às 9h e foi finalizado um pouco depois das 13h.

Diversos amigos da cantora estiveram presentes no velório aberto ao público. Péricles, Thiaguinho, Carolina Dieckmann, Ludmilla, Brunna Gonçalves, Cláudia Abreu, Malu Mader, Taís Araújo, Luis Miranda, Marcelo Serrado, Xanddy, Carla Perez e Tiago Abravanel compareceram à cerimônia. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, foram prestar suas homenagens à filha de Gilberto Gil.

A mãe de Preta, Sandra Gadelha, seu pai, Gilberto Gil, Francisco Gil, filho da cantora, a madrasta Flora e sua sobrinha Flor estavam presentes na cerimônia aberta ao público. Na chegada de Gilberto Gil, a família foi aplaudida pela multidão de fãs ao redor do Theatro Municipal.

Durante a cerimônia, uma playlist realizada por Gominho, grande amigo da cantora, tocava no local. Com quase 100 músicas escolhidas por Preta Gil, a seleção contém faixas do pop internacional a músicas brasileiras. A cantora que mais apareceu na playlist foi Rachel Reis e nomes como Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Gal Costa, Luedji Luna, Rita Lee, Liniker, Caetano Veloso, Baiana System e Emicida compõem o repertório das canções nacionais.

Após a cerimônia inicial, um cortejo realizado em um carro do Corpo de Bombeiros passou pelo circuito Preta Gil, ruas onde a cantora desfilava pelo centro da cidade com o Bloco da Preta. A Prefeitura do Rio oficializou a homenagem na quinta-feira e uma placa foi instalada na Avenida Presidente Antônio Carlos. A Prefeitura fechou algumas vias para a homenagem à cantora e o cortejo foi finalizado no Cemitério da Penitência. No cemitério, ocorreu a cremação da cantora em cerimônia fechada para amigos próximos e familiares.

Preta Gil morreu aos 50 anos após uma luta de dois anos contra um câncer no intestino. A cantora estava nos Estados Unidos buscando tratamentos alternativos para a doença. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil foi referência em coragem, resiliência e deixou uma rede imensa de amor espalhada pelos fãs, amigos e familiares.

Regina Casé

Durante a cerimônia reservada para amigos próximos e familiares, Regina Casé discursou reforçando a importância de Preta Gil para o país. "Eu não conheço no mundo quem tenha feito tanto, não só para mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAPN , além disso ela era uma inspiração de liberdade", comentou a apresentadora. "Quando as pessoas viam a sua grandeza, coragem e valentia, se inspiravam para viver melhor, viver maior, posso ser mais do que já sou", destacou.

Além disso, Regina destacou a rede de apoio que esteve em volta de Preta. "Ela tinha uma rede virtual com milhões de seguidores, mas a rede física era maior ainda. Vendo todos aqui, juntos, isso é muito mais que amizade. É uma dedicação, uma entrega de vida, viver junto com ela, sofrer e rir junto com ela. Ela conseguiu isso de tanta gente. Olha quantas aqui", disse a atriz.

Gilda Mattoso

Gilda Mattoso, assessora de imprensa e ex-esposa do Vinicius de Moraes, conversou com o Correio sobre a cerimônia para amigos e família. Gilda concordou com o discurso de Regina Casé e reforçou que, em diversos velórios que já frequentou, ela nunca viu uma comoção como essa. "Foi muito emocionante, ela merecia uma despedida dessas. Ela teve uma vida breve, mas foi muito importante", comenta.

Gilda destaca que Preta levantou bandeiras importantes como a luta contra gordofóbicos, homofóbicos, racistas e fascistas, mas o seu maior marco foi no âmbito da saúde. "Assumir publicamente a doença foi uma das bandeiras mais importantes dela. Médicos do Sírio Libanês nos disseram que, depois dela, aumentaram os números de exame de colonoscopia, as pessoas começaram a se cuidar. Ela teve uma existência muito importante", finaliza Gilda Mattoso.

