Urso "mais raro do mundo" é filmado em deserto da Mongólia

O urso-de-gobi (Ursus arctos gobiensis) foi visto no Deserto de Gobi, na Mongólia. Como uma subespécie do urso pardo (Ursus arctos), ele é considerado o urso que sofre o maior risco de extinção por somente haver uma média de 40 exemplares na natureza. Eles vivem no apenas no Deserto de Gobi, um lugar de temperaturas extremas e pouca água.

Recentemente durante as filmagens da série The wild ones, da Apple TV+, a equipe de filmagem registrou por meio de armadilhas fotográficas dois ursos-de-gobi, um adulto e um filhote. No vídeo, é possível vê-los caminhando pela paisagem árida.

Na Mongólia, eles são conhecidos como Mazaalai e têm como característica serem capazes de viver em climas desérticos. O urso-de-gobi é menor que o urso-pardo comum e tem pelagem mais clara para camuflagem no deserto. Devido ao seu número extremamente reduzido e habitat remoto, esqueletos e crânios da espécie são raros.

A maioria dos ursos vive ao redor de três oásis dentro de uma reserva chamada Grande Área de Proteção Estrita de Gobi, estabelecida pelo governo local em 1976. O clima no Deserto de Gobi é extremo, variando de 40°C no verão a -33°C no inverno. As chuvas são escassas, com menos de 100mm por ano. Os ursos-de-gobi são onívoros, se alimentando principalmente de plantas e raízes, também podem comer insetos. Eles também atuam como “agentes ambientais” comendo carcaças de outros animais.

O governo mongol tem algumas medidas de proteção para os Mazaalai como alimentação suplementar, campanhas educativas, monitoramento por câmeras e patrulhas anti-caça. Apesar dos esforços, os fatores que mais põem em risco a sobrevivência dos ursos-de-gobi são as mudanças climáticas, sua reprodução lenta e a baixa diversidade genética.

*Estágiario sob supervisão de Roberto Fonseca