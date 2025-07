Homem pede mulher em casamento 43 vezes até ouvir o "sim"

A paciência e a persistência de Luke Wintrip, um tatuador britânico de 36 anos, renderam frutos: após 43 pedidos de casamento ao longo de sete anos, ele finalmente ouviu o tão esperado "sim" de Sarah, a namorada de 38 anos. A saga romântica, que começou em 2018 e foi detalhada ao jornal The Sun, mostra que o amor, para alguns, realmente não tem limites.

Luke não poupou esforços. Os pedidos eram dignos de roteiros de cinema. Teve jantar à luz de velas, romântico passeio a cavalo em uma praia na Jamaica e até o aluguel de um castelo inteiro em Praga, na República Tcheca. No entanto, a resposta de Sarah, uma CEO de marketing, era sempre a mesma: "Não". Ela explica a recusa inicial: "Eu apenas disse: 'Não, estamos juntos só há seis meses. Eu o amava, mas não queria dizer 'sim' para depois voltar atrás'."

Mas a esperança nunca morreu para Luke. No 42º pedido, Sarah deu uma pista que reacendeu a chama: "Na próxima vez que você perguntar, eu vou dizer 'sim', mas apenas espere". Um ano depois, a oportunidade perfeita surgiu. Ele a levou a Greenwich, em Londres, um local mundialmente conhecido como marco temporal. Ali, com uma declaração tocante — "Este é o centro do mundo, e você é o centro do meu mundo. Eu quero que você se case comigo" —, o tatuador finalmente conquistou Sarah.

"Ele finalmente conquistou o meu coração. Provavelmente merece um recorde no Guinness. Sou grata por ele ter insistido por tanto tempo", afirmou Sarah, mãe de três filhos e residente em Essex, na Inglaterra.

O casal oficializou a união em maio, na Jamaica, o mesmo local de um dos pedidos frustrados. E mesmo com um último percalço, Sarah precisou ser hospitalizada com uma infecção grave antes do grande dia, o amor prevaleceu.

