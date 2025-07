"Sensação de missão cumprida", diz Eduardo Bolsonaro após sanções dos EUA a Moraes

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (30/7), após a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) comemorou a decisão e afirmou: "É apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para resgatar a nossa democracia."

Na legenda da publicação, o parlamentar defendeu uma anistia ampla e geral, a classificando como urgente. Ele também criticou a tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros exportados aos EUA, chamando de "Tarifa-Moraes": "É só um sintoma do que se tornou o país: isolado e em conflito com seus próprios cidadãos. Precisamos reconstruir pontes, não muros."

Eduardo também afirmou que, ao se exilar nos Estados Unidos, deixou clara sua intenção de pressionar por sanções contra Moraes: "Deixei bem claro a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes", disse. Segundo ele, já não existem meios no Brasil para combater o que classificou como "tirania".

Ainda no vídeo, Eduardo agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao senador Marco Rubio e a autoridades do Executivo e do Legislativo norte-americano: "Eles se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso."