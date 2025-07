Idoso acusado de envenenar oito crianças em acampamento de férias é preso

Tudo aconteceu em um acampamento cristão administrado pela instituição Braithwaite Gospel Trust. Lá, segundo informações do jornal 'The Telegraph', as vítimas passavam as férias de verão, estação vigente no período de meio de ano no hemisfério norte, inverno no Brasil - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Um idoso de 76 anos foi preso, na segunda-feira (28/7), sob acusações de ter envenenado um grupo de oito crianças em um acampamento de férias na região de Leicestershire, ao leste da Inglaterra. A polícia esteve por lá logo após denúncias feitas no dia anterior, domingo (27/7).

Leia também: Teste de paternidade inusitado viraliza no TikTok



Tudo ocorreu em um acampamento cristão administrado pela instituição Braithwaite Gospel Trust. Lá, segundo informações do jornal The Telegraph, as vítimas passavam as férias de verão. Na segunda, o aposentado foi questionado pelas autoridades, enquanto as crianças foram levadas a um hospital para receber tratamento.

Em entrevista ao jornal britânico, a ex-secretária da instituição June Grant, de 83 anos, afirmou que o momento foi assustador. Afinal, o local é conhecido como pacato, por estar localizado no interior. "Moro perto e havia muitas sirenes. Dava para ouvir as ambulâncias e patrulhas da polícia circulando pela vila. Foi bem assustador, mas é uma ótima notícia saber que as crianças estão bem", afirmou.

Detido, o aposentado é suspeito de administrar veneno ou substância nociva, com a intenção de ferir, ofender ou importunar. De acordo com a polícia, todos os pais e respectivos guardiões das crianças afetadas foram contatados. A investigação, apesar de já estar em andamento, ainda não apontou o que gerou os ataques.