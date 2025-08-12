Filho de bilionário troca a esposa pela babá dos quatro filhos

De acordo com o documento do divórcio, obtido pelo veículo americano, o pedido pela anulação do casamento aconteceu no último natal - (crédito: Reprodução/Instagram/Facebook)

Peter Goodwin, filho do bilionário William Goodwin, magnata do boliche no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, protagoniza um imbróglio familiar que inclui um divórcio e um suposto caso extraconjugal com a antiga babá da família.

De acordo com informações do jornal New York Post, que teve acesso ao documento de divórcio, Peter pediu a separação da ex-companheira, chamada Cara, para ficar com Annette Lombard, funcionária responsável por tomar conta dos quatro filhos do casal.

Segundo o documento, o pedido pela anulação do casamento ocorreu no último natal. No momento em que Peter Goodwin falou para a então esposa que anularia o casamento, Cara — que deu à luz ao quatro filho há menos de quatro meses antes do divórcio — deixou a mansão onde morava, na Virgínia. Os outros três filhos presenciaram a cena.

Menos de uma semana depois, Peter foi flagrado com Anette, de 27 anos, em hotel luxuoso na Flórida. A mulher começou a trabalhar como babá na casa dos Goodwin em 2019, e chegou a morar na residência durante a pandemia da covid-19. Os filhos do casal a chamavam de "irmã".

Um ano depois da admissão como babá, Anette foi contratada por Peter para a empresa da família. Em pouco tempo, recebeu promoções e ocupou o cargo de vice-presidente.

Em agosto de 2023, Cara deu à luz ao quarto filho do casal. Já no mês seguinte, de acordo com o processo de divórcio, o ex-marido passou a "expressar um forte desejo por mais independência e tempo longe da família para cuidar mais de si mesmo".

O pedido de divórcio foi oficializado em janeiro de 2025, com a confissão de uma traição. Casados desde 2014, o ex-casal fechou um acordo de guarda compartilhada dos quatro filhos.

No entanto, ainda há uma disputa judicial entre Peter e Cara. A mulher pede na Justiça por metade dos bens de ex, além de pensão para os filhos e US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) para custear a briga judicial.