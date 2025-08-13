Mulher vai parar no pronto-socorro após espremer espinha

A influenciadora Lish Marie viralizou nas redes sociais ao contar como foi parar no pronto-socorro por causa de uma espinha. Em um vídeo no TikTok, com mais de 5 milhões de visualizações, ela contou que espremeu uma acne localizada logo abaixo da narina, em uma região que dermatologistas chamam de “triângulo da morte”, por oferecer risco de infecções graves.

Segundo Lish, tratava-se de uma espinha cística, um tipo mais profundo e dolorido. Ao tentar espremer, ela notou que, em poucas horas, o lado direito do rosto começou a inchar rapidamente. A situação se agravou a ponto de seu sorriso ficar “torto” — apenas o lado oposto se movia.

Preocupada, ela buscou atendimento de emergência. No hospital, recebeu antibióticos, corticoides e outros medicamentos para conter a infecção. “Não estoure espinha no triângulo da morte ou você vai acabar no hospital”, alertou.

Graças à procura rápida por atendimento, Lish melhorou em 24 horas, embora seu sorriso ainda estivesse levemente assimétrico. Em três dias, estava totalmente recuperada. “Descobri muito rápido e já comecei o tratamento. Dei sorte”, disse.

Nos comentários, muitas pessoas relataram experiências parecidas. “Aconteceu com a minha filha. Passamos uma semana no hospital e ela precisou de cirurgia no rosto”, afirmou um perfil. “Quase morri disso. Fiquei internada por uma semana e meia e fiz uma cirurgia”, contou outra pessoa.

O que é o “triângulo da morte”?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o “triângulo da morte” é a região entre os cantos da boca e o topo do nariz. A área possui uma alta concentração de vasos sanguíneos com ligação direta ao cérebro.

Manipular essa região, como espremer espinhas ou arrancar pelos, pode facilitar a entrada de bactérias na corrente sanguínea, levando a infecções potencialmente fatais. A recomendação é evitar a manipulação dessa área e buscar orientação profissional em caso de acne ou lesões.

Como cuidar das espinhas?

De acordo com o Ministério da Saúde, não é recomendável espremer espinhas. A manipulação da acne pode levar a complicações como piora da inflamação, infecções, manchas e cicatrizes. Em vez de espremer, a pasta indica os seguintes cuidados: