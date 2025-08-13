Suspeito de matar gari tem passagens por ameaça de morte e lesão contra ex

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior é suspeito de matar com um tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, preso preventivamente suspeito de matar com um tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, tem passagens pela polícia por lesão corporal e ameaça de morte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A informação foi confirmada à reportagem pelo Chefe de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Álvaro Huertas.

Segundo o delegado, Renê tem registros policiais no Estado do Rio de Janeiro por lesão corporal contra uma ex-companheira, além de ameaça contra a ex-sogra.

O Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro foram consultados para esclarecimento dos casos.

O suspeito também responde a uma ação penal por lesão corporal grave em São Paulo, segundo Leonardo Vieira Rocha Damasceno, juiz que presidiu a audiência de custódia de Renê nesta quarta-feira (13/8). Para o juiz, a autuação demonstra que Renê tem uma personalidade violenta e reiteração delitiva, "denotando a necessidade de se garantir a ordem pública".

O que Renê fez?

O empresário é suspeito de atirar contra o gari com um tiro e fugir. Conforme os registros, a vítima foi atingida por um tiro que acertou o lado direito das costelas e saiu pelo esquerdo. Ele deu entrada no Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morreu momentos depois por hemorragia interna.

Ao Estado de Minas, o gari Tiago Rodrigues, que acompanhava Laudemir no momento do assassinato, contou que o atirador estava “frio” e não demonstrava sentimentos. “Assim que atirou, ele entrou no carro como se nada tivesse acontecido e foi embora”, contou.

Segundo a Polícia Civil, Renê afirmou que não passou pelo local do crime. Em depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Renê contou que saiu de casa às 8h05, no Vila da Serra, em Nova Lima (MG), em direção a Betim (MG), onde trabalhava como diretor de uma empresa.

Segundo ele, demorou cerca de 30 minutos para chegar devido ao congestionamento e que sempre passa por vias principais, sob orientação da esposa, uma vez que não é da Grande BH e não conhece bem as vias. Diz ele que chegou à empresa às 9h17 ou 9h27, onde permaneceu até às 13h. A Polícia Militar foi acionada às 9h07.

Como foi o crime?

Laudemir de Souza Fernandes foi morto com um tiro na manhã de segunda-feira (11/8), em uma discussão de trânsito no bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ele trabalhava na coleta de lixo junto a outros garis quando a motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, de 42 anos, parou e encostou o veículo para permitir a passagem de um carro, modelo BYD, conduzido pelo empresário Renê da Silva.

‘Você vai matar a gente trabalhando?’, gritou gari antes da morte de colega

De acordo com testemunhas, Renê abaixou o vidro e gritou para a condutora que, se alguém encostasse no carro dele, mataria a pessoa. Diante da ameaça, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o motorista se acalmasse e seguiram orientando-o a continuar o trajeto. Ainda assim, ele desceu do veículo visivelmente alterado, apontou uma arma para o grupo e disparou, atingindo Laudemir.

Em seu depoimento à polícia, o também gari Evandro Marcos de Souza, de 35 anos, contou que o suspeito chegou a mirar contra a cabine do caminhão e ameaçar “dar um tiro na cara” da motorista. Ao ultrapassar o veículo, Renê teria desembarcado já com a arma em punho. Eledias confirmou a versão do colega e ainda disse à polícia que havia espaço suficiente para o carro passar sem que fosse necessário o tom agressivo.

O gari Tiago contou que a equipe de limpeza chegou a dar passagem ao empresário, que já se aproximava de forma ameaçadora. Ele disse ter tentado apaziguar a situação, pedindo que o motorista seguisse seu caminho em paz, já que os garis apenas cumpriam o trabalho. “Naquela hora, eu gritei: “Você vai dar um tiro na mulher trabalhando? Vai matar ela dentro do caminhão?”.

O gari relatou que o suspeito teria seguido com o carro, mas logo parado o veículo, descido, sacado a arma e dito: “Vocês estão duvidando de mim?”. Depois disso, Tiago disse que gritou questionando se o homem ia atirar neles, que estavam trabalhando. Em seguida, Laudemir de Souza Fernandes foi atingido por um tiro no abdômen.

A vítima foi socorrida e levado ao Hospital Santa Rita, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, onde morreu. Ele foi velado e enterrado nessa terça-feira (12).