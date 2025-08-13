Casal é preso por extorquir idosos com golpe dos nudes

Casal é preso por pedir fotos íntimas de idosos e usar o material para extorqui-los no Goiás - (crédito: Polícia Civil do Goiás)

Um casal foi preso nesta terça-feira (12/8) em Silvânia e Vianópolis, no estado de Goiás, suspeito de extorquir e perseguir homens idosos. A operação “Sexy Fake”, da Polícia Civil de Goiás, cumpriu mandados de prisão provisória contra Gean Júnior Peixoto, 29 anos, e Amanda Caixeta dos Santos, 24.

As investigações iniciaram em março deste ano, após diversas vítimas registrarem boletins de ocorrência. Segundo informações oficiais, o casal tinha um modus operandi fixo. Os criminosos se aproximavam das vítimas por meio de contatos telefônicos. Nesse primeiro contato, elogiavam a aparência das vítimas e a saúde. Assim, ganhavam confiança e, então, enviavam fotografias íntimas falsas de uma mulher para despertar interesse sexual por parte dos idosos.

Depois, persuadiam os idosos a enviar imagens íntimas. Com esse material em mãos, extorquem as vítimas, solicitando pagamentos em dinheiro e sob a ameaça de compartilhar o material com parentes e nas mídias sociais.

Segundo a PCGO, três vítimas realizaram transferências que se aproximam dos R$ 50 mil. Para assustar ainda mais as vítimas, Gean se identificava como integrante de uma facção criminosa, enviando fotos de armas brancas e de fogo, e ameaçando matar os idosos caso não realizassem os pagamentos.

A polícia informou que divulgou as imagens dos investigados com base na Lei n° 13.869/2019, tendo em vista o interesse público no sentido de identificar novos crimes praticados por eles.