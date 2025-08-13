InícioBrasil
GOIÁS

Casal é preso por extorquir idosos com golpe dos nudes

Os criminosos se aproximavam das vítimas com elogios e mandavam fotos intimas de mulheres para ganhar confiança

Casal é preso por pedir fotos íntimas de idosos e usar o material para extorqui-los no Goiás - (crédito: Polícia Civil do Goiás)
Um casal foi preso nesta terça-feira (12/8) em Silvânia e Vianópolis, no estado de Goiás, suspeito de extorquir e perseguir homens idosos. A operação “Sexy Fake”, da Polícia Civil de Goiás, cumpriu mandados de prisão provisória contra Gean Júnior Peixoto, 29 anos, e Amanda Caixeta dos Santos, 24.

As investigações iniciaram em março deste ano, após diversas vítimas registrarem boletins de ocorrência. Segundo informações oficiais, o casal tinha um modus operandi fixo. Os criminosos se aproximavam das vítimas por meio de contatos telefônicos. Nesse primeiro contato, elogiavam a aparência das vítimas e a saúde. Assim, ganhavam confiança e, então, enviavam fotografias íntimas falsas de uma mulher para despertar interesse sexual por parte dos idosos. 

Depois, persuadiam os idosos a enviar imagens íntimas. Com esse material em mãos, extorquem as vítimas, solicitando pagamentos em dinheiro e sob a ameaça de compartilhar o material com parentes e nas mídias sociais. 

 

Segundo a PCGO, três vítimas realizaram transferências que se aproximam dos R$ 50 mil. Para assustar ainda mais as vítimas, Gean se identificava como integrante de uma facção criminosa, enviando fotos de armas brancas e de fogo, e ameaçando matar os idosos caso não realizassem os pagamentos.

A polícia informou que divulgou as imagens dos investigados com base na Lei n° 13.869/2019, tendo em vista o interesse público no sentido de identificar novos crimes praticados por eles.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 13/08/2025 11:45
