Três militares morrem e dois ficam feridos em acidente na BR-116

Três militares morreram e dois ficaram feridos em um acidente na BR-116, em São Leopoldo (RS), nesta quarta-feira (13/8). Um carro ficou destruído após bater na mureta de um viaduto durante a madrugada. Os militares estavam a caminho de uma formatura no 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército de Sapucaia do Sul.

As vítimas foram identificadas como Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18 anos, e Vitor Golfetto, 19 anos. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil. O caso foi registrado pela 3ª Delegacia de Polícia Regional de São Leopoldo e está sendo investigado como homicídio culposo (quando não há a intenção de matar).

A Polícia Civil já solicitou perícia no local do acidente e exames de necropsia, assim como a coleta de material para análises toxicológicas e de alcoolemia das vítimas, visando o completo esclarecimento das causas e circunstâncias do ocorrido.

Em nota, o 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército de Sapucaia do Sul disse que os militares que ficaram feridos foram encaminhados para o Hospital Centenário, em São Leopoldo. "O Exército lamenta o ocorrido e informa que está prestando assistência à família", disse.



