Guerra no Leste Europeu

Todos os olhares se voltam para reunião entre Trump e Putin

Presidentes Vladimir Putin e Donald Trump se reúnem em Anchorage, capital do estado americano, para tentar avançar em um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Republicano admite necessidade de nova cúpula com a participação de Zelensky

Vista aérea do centro de Anchorage, com as Montanhas Chugach ao fundo: futuro da Ucrânia será discutido em base militar - (crédito: Drew Angerer/AFP)
Talvez Anchorage nunca tenha recebido um evento tão importante, atraindo todos os olhares do mundo. Com 289 mil habitantes, a capital do Alasca respira um encontro que pode, ao menos, começar a definir os rumos da guerra na Ucrânia. Em meio ao ceticismo de analistas e da União Europeia (UE), os presidentes Donald Trump (EUA) e Vladimir Putin (Rússia) esperam progredir em um acordo de cessar-fogo e encerrar um conflito que chega, nesta sexta-feira (15/8), a 1.268 dias. O líder americano, que escolheu deixar Volodymyr Zelensky de fora, tentou suavizar o peso da ausência e acenou com a participação do ucraniano em uma segunda reunião tripartite, ainda sem data marcada. 

Em entrevista à emissora Fox News Radio, o republicano anunciou que a cúpula com Putin "prepara a segunda reunião, mas há 25% de chance de que (...) não seja bem-sucedida". Como Trump chegou a esse índice, é uma incógnita. Trump declarou que não se deixará intimidar por Putin. Chefes de Estado e de governo europeus expressaram o temor de que os titulares da Casa Branca e do Kremlin redesenhem as fronteiras da Ucrânia. 

"A segunda reunião será muito, muito importante, porque será um encontro onde será alcançado um acordo. E não quero usar a palavra 'repartir' as coisas. Mas, vocês sabem, até certo ponto, não é um termo ruim, porque serão discutidas fronteiras e territórios", confirmou Trump. "Sou o presidente, e ele (Putin) não vai brincar comigo. Saberei nos primeiros dois, três, quatro ou cinco minutos (...) se vamos ter uma reunião boa ou ruim", acrescentou. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou como primordial que os dois presidentes discutam "garantias de segurança" para o fim do conflito. 

"Na minha opinião, a atual administração americana faz esforços bastante enérgicos e sinceros para encerrar as hostilidades e chegar a acordos que sejam do interesse de todas as partes envolvidas neste conflito", disse, por sua vez, Putin, antes de viajar para o Alasca.

O encontro desta sexta-feira ocorrerá na base aérea americana de Elmendorf-Richardson, nos arredores de Anchorage. A Rússia atacou unilateralmente e invadiu a Ucrânia, ex-república da União Soviética, em 24 de fevereiro de 2022. Desde então, a guerra deixou dezenas de milhares de civis e militares mortos de ambos os lados. 

Expectativa

Diretor da organização não governamental Eurasia Democracy Initiative (em Kiev), Peter Zalmayev disse ao Correio que Trump tenta criar alguma expectativa em relação à cúpula com Putin, ao citar os 25% de chance de fracasso. "Ele sabe que Putin provou ser um parceiro de negociação não confiável. Suspeito que a Ucrânia tem tudo para temer esse encontro, se considerar que o sucesso, para Trump, deve ser construído às custas dos ucranianos, principalmente no que diz respeito à soberania e à segurança", afirmou. "Eu não acredito que Zelensky, Putin e Trump possam sentar à mesa, juntos, se o russo insistir em que a Ucrânia precisa abandonar territórios adicionais, se desarmar e desistir das ambições de se aliar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Isso, essencialmente, seria assinar a capitulação."

Olexiy Haran, professor de política comparada da Universidade de Kiev-Mohyla, admitiu à reportagem que o encontro desta sexta-feira será marcado pela imprevisibilidade. "Em grande parte, o que ocorrer dependerá de Trump. Ele poderá mostrar-se mais alinhado à Rússia, o que seria realmente ruim. Mas também colocar mais pressão sobre Putin, ainda que não saibamos a extensão. Do resultado da reunião no Alascara, saberemos sobre a viabilidade de um encontro tripartite entre Trump, Putin e Zelensky."

Para Haran, se Trump utilizar a nova possível cúpula para forçar Puitin a concluir um cessar-fogo, é provável que tenha sucesso. "Se ele e Putin exigirem mudanças no território ucraniano, seria péssimo. Caso Washington se alinhe a Moscou, não acho que teremos um segundo encontro produtivo."

 

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 15/08/2025 05:50
