IBGE alerta para falsas pesquisas eleitorais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emitiu, nesta quinta-feira (14/8), um alerta sobre tentativas de realização de pesquisas presidenciais fraudulentas. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, são caracterizadas como fraude quaisquer ligações, mensagens ou abordagens desse sentido em nome do Instituto.

Em contato com o Correio, a assessoria de imprensa do IBGE afirmou que ligações telefônicas foram feitas para "algumas residências" com o intuito de realizar "supostas pesquisas eleitorais".

Além disso, o Instituto afirma que todas as pesquisas feitas de forma oficial possuem caráter "exclusivamente estatístico". Ou seja, quaisquer outras de natureza eleitoral não são realizadas. O Instituto reforça não possuir "vínculo com eleições, partidos ou candidaturas".

A nota divulgada também oferece apoio para verificar a identidade de um entrevistador, ou até mesmo para confirmar a autenticidade de uma pesquisa. Para isso, basta acessar a página Respondendo ao IBGE.



