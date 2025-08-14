IBGE alerta para falsas pesquisas eleitorais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emitiu, nesta quinta-feira (14/8), um alerta sobre tentativas de realização de pesquisas presidenciais fraudulentas. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, são caracterizadas como fraude quaisquer ligações, mensagens ou abordagens desse sentido em nome do Instituto.
Em contato com o Correio, a assessoria de imprensa do IBGE afirmou que ligações telefônicas foram feitas para "algumas residências" com o intuito de realizar "supostas pesquisas eleitorais".
Além disso, o Instituto afirma que todas as pesquisas feitas de forma oficial possuem caráter "exclusivamente estatístico". Ou seja, quaisquer outras de natureza eleitoral não são realizadas. O Instituto reforça não possuir "vínculo com eleições, partidos ou candidaturas".
A nota divulgada também oferece apoio para verificar a identidade de um entrevistador, ou até mesmo para confirmar a autenticidade de uma pesquisa. Para isso, basta acessar a página Respondendo ao IBGE.
Saiba Mais
- Brasil Mega-Sena: veja o resultado desta quinta; prêmio é de R$ 46 milhões
- Brasil Casa é destruída ao ser atingida por toneladas de milho
- Brasil Uma menina brasileira vira mãe a cada 30 minutos, mostra levantamento
- Brasil Agora Tem Especialistas: pacientes do SUS começam a ser atendidos por plano de saúde
- Brasil Após pedido de Felca, Justiça autoriza quebra de sigilo de 233 perfis que o chamaram de pedófilo
- Brasil Secretário defende Mais Médicos após ter visto revogado: "Iniciativa primordial"