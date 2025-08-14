InícioBrasil
FRAUDE

IBGE alerta para falsas pesquisas eleitorais

De acordo com o instituto, ligações foram feitas para algumas casa no intuito de realizar uma suposta pesquisa eleitoral

A nota divulgada também oferece apoio para verificar a identidade de um entrevistador, ou até mesmo para confirmar a autenticidade de uma pesquisa - (crédito: Agência IBGE Notícias)
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emitiu, nesta quinta-feira (14/8), um alerta sobre tentativas de realização de pesquisas presidenciais fraudulentas. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, são caracterizadas como fraude quaisquer ligações, mensagens ou abordagens desse sentido em nome do Instituto. 

Em contato com o Correio, a assessoria de imprensa do IBGE afirmou que ligações telefônicas foram feitas para "algumas residências" com o intuito de realizar "supostas pesquisas eleitorais". 

Além disso, o Instituto afirma que todas as pesquisas feitas de forma oficial possuem caráter "exclusivamente estatístico". Ou seja, quaisquer outras de natureza eleitoral não são realizadas. O Instituto reforça não possuir "vínculo com eleições, partidos ou candidaturas".

A nota divulgada também oferece apoio para verificar a identidade de um entrevistador, ou até mesmo para confirmar a autenticidade de uma pesquisa. Para isso, basta acessar a página Respondendo ao IBGE

Por Gabriel Botelho
postado em 14/08/2025 20:31
