Zico celebra "Encontros da Nação" e lançamento de camisa histórica

Nesta quinta-feira (14/8), a Gávea viveu uma noite histórica. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, esteve no Museu Flamengo para comemorar os dois anos do “Encontros da Nação”, evento que se tornou tradição e ponto de peregrinação para torcedores e turistas apaixonados pelo clube.



Para esta edição especial, o Museu Flamengo preparou uma raridade para os colecionadores: uma camisa alusiva ao Mundial de 1981, produzida em tiragem exclusiva de apenas 81 unidades numeradas, todas com caixa especial e certificado de autenticidade. No mercado internacional de colecionismo, itens lançados pelo Museu têm se valorizado e se tornado verdadeiras relíquias.



Os números mais simbólicos têm destino certo: o número 1 ficará com o presidente do clube; o número 10, com Zico; e o número 81 passará a integrar permanentemente o patrimônio do Flamengo. Com isso, restarão pouquíssimas unidades à venda, reforçando o caráter único da peça.



O Galinho de Quintino chegou por volta das 18h30 para interagir com a Nação, tirar fotos, dar autógrafos, relembrar momentos inesquecíveis e escrever mais um capítulo da eterna relação com o rubro-negro. A celebração contará também com a presença do presidente do clube, Luis Eduardo Baptista, o BAP, e do presidente do Museu Flamengo, reforçando a importância da data para a história do clube.



Criado em 2022 pelo Museu Flamengo, em parceria com a Loja do Flamengo, o “Encontros da Nação” acontece religiosamente todo fim de semana. Um ídolo rubro-negro passa de três a quatro horas no museu recebendo os torcedores e compartilhando histórias.

O sucesso é tanto que a ação virou parte do calendário cultural e turístico do Rio de Janeiro. Ao longo desses dois anos, já passaram pelo evento nomes como Mozer, Djalminha, Andrade, o saudoso Adílio, Leandro, Petkovic, Athirson, Raul, Lico, Reinaldo e muitos outros.

