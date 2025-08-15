Pela primeira vez, Palestina terá representante no Miss Universo 2025

Nadeen Ayoub será a primeira representante da Palestina da história do Miss Universo - (crédito: Reprodução / Instagram )

Pela primeira vez em 74 edições, a Palestina terá uma representante no Miss Universo. O anúncio foi feito na quarta-feira (13/8), quando a modelo Nadeen Ayoub, de 30 anos, foi oficialmente apresentada para disputar a edição de 2025, marcada para novembro.

“Tenho a honra de anunciar que, pela primeira vez, a Palestina estará representada no Miss Universo. Subirei ao palco não apenas com um título, mas com uma verdade. Enquanto a Palestina sofre com a dor — especialmente em Gaza —, carrego a voz de um povo que se recusa a ser silenciado”, escreveu a miss nas redes sociais, em meio à crítica situação humanitária na Faixa de Gaza, onde a fome e a destruição permanecem como cenário cotidiano.

Leia também: Miss Argentina perde título após falar mal do Miss Universo e de brasileira

A declaração seguiu com um tom de manifesto: “Represento cada mulher e criança palestina cuja força o mundo precisa ver. Somos mais do que o nosso sofrimento, somos resiliência, esperança e o pulsar de uma pátria que vive através de nós.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadeen Ayoub (@nadeen.m.ayoub)

Nascida em Michigan, nos Estados Unidos, e criada entre a Palestina e o Canadá, Nadeen construiu a trajetória profissional como treinadora física, consultora de nutrição e educadora. Ativista em causas humanitárias, ela também pode ser considerada uma “miss de carreira”, mesmo sem ter estreado oficialmente no setor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O palco final do Miss Universo 2025 será montado em Bangkok, capital da Tailândia, no dia 21 de novembro (22 no Brasil). Do lado brasileiro, a piauiense Maria Gabriela Lacerda defenderá a faixa verde e amarela.