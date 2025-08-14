Morre Jackie Bezos, mãe do bilionário Jeff Bezos, aos 78 anos

Jackie Bezos deixa o marido, os filhos Jeff, Christina e Mark, além de onze netos e um bisneto - (crédito: Reprodução Instagram)

A filantropa Jackie Bezos, mãe do bilionário Jeff Bezos, morreu aos 78 anos, em Miami. A informação foi confirmada pelo filho, nesta quinta-feira (14/8). Jackie sofria de uma doença degenerativa desde 2020.

Fruto de uma gravidez na adolescência, o CEO da Amazon descreve a mãe como uma figura acolhedora, sempre disposta a receber familiares e amigos em casa. Jeff também lembrou a dedicação de Jackie como fundadora da Bezos Family Foundation, que desenvolveu programas escolares para estudantes americanos e africanos.

Junto ao marido, Mike, Jackie Bezos foi a primeira investidora da então startup do filho, a Amazon, em 1995. Com dois cheques de US$ 245.573, a matriarca salvou a empresa da falência e criou uma fortuna nos anos seguintes.

Jackie Bezos deixa o marido, os filhos Jeff, Christina e Mark, além de onze netos e um bisneto.