SUV invade restaurante e fere influenciadores durante gravação; veja vídeo

Um momento de gravação quase terminou em tragédia para os influenciadores de comida Nina Santiago, conhecida como NinaUnrated, e Patrick Blackwood. No último domingo (17/8), enquanto produziam conteúdo em um restaurante de Houston, Texas (EUA), um SUV entrou inesperadamente pela janela do estabelecimento. O veículo atingiu a dupla e destruiu parte do local. O incidente foi registrado no vídeo publicado nas redes sociais, que rapidamente viralizou.

No momento do acidente, Nina e Patrick estavam experimentando hambúrgueres quando o carro entrou pela lateral do restaurante, derrubando mesas e espalhando cacos de vidro pelo ar. Nina caiu no chão, enquanto Patrick quase caiu sobre ela ao tentar se levantar do banco.

Nina atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde e compartilhou fotos dos ferimentos. “Estou extremamente grata por estar viva depois que um SUV bateu na parede de vidro do restaurante em Houston, destruindo tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um programa gastronômico”, relatou. Ela refletiu sobre a experiência: “Essa situação me mostrou quem realmente importa; a vida é curta demais para rancores ou raiva. Perdoe, viva o agora e valorize aqueles ao seu redor. Esta poderia ter sido nossa última refeição”.

Patrick também compartilhou imagens dos ferimentos, incluindo um que precisou de sete pontos. “Grato por ver mais um dia, deixando de lado as pequenas coisas com um grande propósito! Viva intensamente, ame profundamente e faça cada momento contar”, escreveu ele no Instagram.

Veja o vídeo: