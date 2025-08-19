InícioDiversão e Arte
A FEBRE DO MOMENTO

O que significa Labubu e quanto custa

Febre entre os colecionadores e os mais jovens, os bonecos Labubu conquistaram fãs pelo design curioso e pela variedade de modelos

O brinquedo que se tornou o fascínio de colecionadores - (crédito: Reprodução/Instagram/@popmart)

O Labubu é um personagem criado pela Pop Mart, marca chinesa especializada em bonecos colecionáveis. Com aparência que mistura o fofo e, ao mesmo tempo, o “assustador”, o brinquedo se tornou objeto de desejo de colecionadores no mundo todo, sendo utilizado principalmente como chaveiro para bolsas de luxo.

Quanto custa um Labubu no Brasil?

No Brasil, os preços variam de acordo com o modelo. O mais caro atualmente é o Labubu marrom claro, vendido por R$ 249,90, enquanto a versão sortida pode ser encontrada por R$ 119,90, na loja Labubus.

A loja Labubus, revendedora autorizada no país, é responsável pela venda oficial. Além das peças individuais, a loja comercializa também kits com seis, 30, 60 e até 120 unidades, com valores que mudam conforme o modelo escolhido.

Onde comprar o Labubu original?

A recomendação é sempre buscar o produto em revendedores autorizados, como a Labubus, ou em lojas especializadas em importação.

Como identificar um Labubu original?

Para não cair em golpes e acabar comprando uma cópia, é importante observar:

  • Embalagem: os originais vêm com caixa de alta qualidade e a marca Pop Mart
  • Selo de autenticidade: alguns modelos trazem código QR na embalagem para confirmar que é original
  • Acabamento: detalhes e materiais superiores
  • Preço: valores muito baixos podem indicar falsificação

E os Lafufu’s, o que são?

Com a popularidade dos Labubu’s, surgiram os Lafufu’s, versões muito parecidas que tentam imitar os originais. Eles são parecidos, mas apresentam diferenças no acabamento e na embalagem. São mais baratos, mas não têm o mesmo valor de coleção.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Maria Luiza Campelo

Jornalista em formação, tem interesse especial por moda, esporte e cultura. É estagiária do site do Correio Braziliense.

Por Maria Luiza Campelo
postado em 19/08/2025 14:38
