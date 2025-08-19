O que significa Labubu e quanto custa

O brinquedo que se tornou o fascínio de colecionadores - (crédito: Reprodução/Instagram/@popmart)

O Labubu é um personagem criado pela Pop Mart, marca chinesa especializada em bonecos colecionáveis. Com aparência que mistura o fofo e, ao mesmo tempo, o “assustador”, o brinquedo se tornou objeto de desejo de colecionadores no mundo todo, sendo utilizado principalmente como chaveiro para bolsas de luxo.

Leia também: O que significa Bobbie Goods e quanto custa

Quanto custa um Labubu no Brasil?

No Brasil, os preços variam de acordo com o modelo. O mais caro atualmente é o Labubu marrom claro, vendido por R$ 249,90, enquanto a versão sortida pode ser encontrada por R$ 119,90, na loja Labubus.

A loja Labubus, revendedora autorizada no país, é responsável pela venda oficial. Além das peças individuais, a loja comercializa também kits com seis, 30, 60 e até 120 unidades, com valores que mudam conforme o modelo escolhido.

Onde comprar o Labubu original?

A recomendação é sempre buscar o produto em revendedores autorizados, como a Labubus, ou em lojas especializadas em importação.

Como identificar um Labubu original?

Para não cair em golpes e acabar comprando uma cópia, é importante observar:

Embalagem: os originais vêm com caixa de alta qualidade e a marca Pop Mart

Selo de autenticidade: alguns modelos trazem código QR na embalagem para confirmar que é original

Acabamento: detalhes e materiais superiores

Preço: valores muito baixos podem indicar falsificação

E os Lafufu’s, o que são?

Com a popularidade dos Labubu’s, surgiram os Lafufu’s, versões muito parecidas que tentam imitar os originais. Eles são parecidos, mas apresentam diferenças no acabamento e na embalagem. São mais baratos, mas não têm o mesmo valor de coleção.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Diversão e Arte Fernanda Rodrigues revela retorno de câncer de pele; conheça riscos e prevenção

Fernanda Rodrigues revela retorno de câncer de pele; conheça riscos e prevenção Diversão e Arte Paola Carosella comenta sobre boatos de romance com Fogaça e Ana Paula Padrão

Paola Carosella comenta sobre boatos de romance com Fogaça e Ana Paula Padrão Diversão e Arte Lil Tay chama mulheres acima de 25 com emprego de "fracassadas" após estrear no OnlyFans