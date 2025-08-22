Plataforma se manifesta após morte de streamer durante transmissão ao vivo

Jean Pormanove realizava desafios extremos e se submetia a agressões diante das câmeras - (crédito: Reprodução )

A morte, nesta terça-feira (19/8), do streamer francês Raphaël Graven, 46 anos, conhecido como Jean Pormanove ou “JP”, expôs a plataforma Kick ao centro das críticas sobre a falta de controle de conteúdo ao vivo. O influenciador foi encontrado morto durante uma transmissão que já durava 298 horas — mais de 12 dias ininterruptos —, após aparecer inerte e com o rosto ferido, enquanto colegas tentavam acordá-lo com violência.

A polícia de Nice investiga o caso como possível resultado de maus-tratos. O motivo da morte do criador de conteúdo digital ainda não está claro.

Criada em 2022 e acusada de não moderar adequadamente transmissões ao vivo, a Kick já era alvo de questionamentos. Na plataforma, Pormanove reunia quase 200 mil assinantes que pagavam para assistir e até para insultá-lo, em um gênero conhecido por "trauma porn" ("pornografia de trauma", em tradução livre). O episódio ampliou a pressão sobre a empresa, que pertence ao grupo do cassino on-line Stake, patrocinador da equipe Kick Sauber de Fórmula 1.

Diante da repercussão, a Kick anunciou nesta quarta-feira (20/8) o banimento de todos os criadores envolvidos na morte do streamer e afirmou que está revisando os conteúdos. “Estamos profundamente tristes com o falecimento de Jean Pormanove e enviamos nossas sinceras condolências à sua família, amigos e comunidade”, declarou nas redes sociais.

A empresa também prometeu cooperar com as investigações em andamento. O Correio procurou a Kick para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

A tragédia gerou reação política imediata: a ministra francesa de Assuntos Digitais, Clara Chappaz, chamou o caso de “horror absoluto” e informou que vai denunciá-lo à Arcom, órgão regulador de mídia, e ao Pharos, plataforma do governo para crimes on-line.