Adultização: canais de Taspio e João Caetano são retirados do YouTube

Google exclui canais de Taspio e João Caetano por violação das diretrizes após denúncias de exploração de adolescentes impulsionadas por Felca

Taspio (esquerda) e João Caetano (direita) se manifestaram nas redes sociais sobre a exclusão dos canais - (crédito: Reprodução / Instagram )
Após a repercussão do caso de Hytalo Santos e do vídeo Adultização, produzido por Felca, outros canais do YouTube foram removidos da plataforma. Fãs de Taspio e João Caetano recorreram às redes sociais para reclamar que não conseguiam mais acessar os vídeos dos criadores de conteúdo. “Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente”, dizia o texto ao acessar o canal dos influenciadores populares entre crianças e adolescentes. 

Taspio, de 26 anos, somava 7 milhões de inscritos e produzia uma espécie de “novela da vida real” com adolescentes, abordando temas considerados inadequados para a idade, como relacionamentos, beijos e traições. Um de seus vídeos mais vistos, “Deixei câmeras escondidas e flagrei a ex-namorada tentando beijar o cria”, ultrapassou 1 milhão de acessos.

Em seu Instagram, Taspio confirmou que a conta no YouTube foi perdida. “É, gente, no final os palhaços venceram. Mas saibam de uma coisa, isso não é um adeus, e sim um até logo. E eu amo vocês demais. Nunca esqueçam disso”, disse em vídeo. “Da noite pro dia, sem nenhum aviso… Só apagaram meu canal, e de tanta gente. Por que?”, escreveu, marcando o perfil oficial do YouTube Brasil. 

João Caetano também se expressou nos stories: “Sim galera… meu canal foi excluído permanentemente do YouTube. 13 anos de história… em breve irei me pronunciar.” O criador de conteúdo marcou uma live às 19h30 desta quinta-feira (21/8). Ele acumulava 14 milhões de seguidores na plataforma e tem uma produtora voltada à criação de conteúdos que exploram a imagem de adolescentes, de acordo com o The Intercept Brasil.

Segundo a assessoria da Google ao Correio, “os canais foram encerrados por violar as políticas do YouTube”. A empresa acrescentou que os criadores podem contestar a decisão, conforme explicado na central de ajuda.

Por Bianca Lucca
postado em 21/08/2025 12:31
