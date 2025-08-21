Adultização: canais de Taspio e João Caetano são retirados do YouTube

Após a repercussão do caso de Hytalo Santos e do vídeo Adultização, produzido por Felca, outros canais do YouTube foram removidos da plataforma. Fãs de Taspio e João Caetano recorreram às redes sociais para reclamar que não conseguiam mais acessar os vídeos dos criadores de conteúdo. “Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente”, dizia o texto ao acessar o canal dos influenciadores populares entre crianças e adolescentes.
Taspio, de 26 anos, somava 7 milhões de inscritos e produzia uma espécie de “novela da vida real” com adolescentes, abordando temas considerados inadequados para a idade, como relacionamentos, beijos e traições. Um de seus vídeos mais vistos, “Deixei câmeras escondidas e flagrei a ex-namorada tentando beijar o cria”, ultrapassou 1 milhão de acessos.
Em seu Instagram, Taspio confirmou que a conta no YouTube foi perdida. “É, gente, no final os palhaços venceram. Mas saibam de uma coisa, isso não é um adeus, e sim um até logo. E eu amo vocês demais. Nunca esqueçam disso”, disse em vídeo. “Da noite pro dia, sem nenhum aviso… Só apagaram meu canal, e de tanta gente. Por que?”, escreveu, marcando o perfil oficial do YouTube Brasil.
João Caetano também se expressou nos stories: “Sim galera… meu canal foi excluído permanentemente do YouTube. 13 anos de história… em breve irei me pronunciar.” O criador de conteúdo marcou uma live às 19h30 desta quinta-feira (21/8). Ele acumulava 14 milhões de seguidores na plataforma e tem uma produtora voltada à criação de conteúdos que exploram a imagem de adolescentes, de acordo com o The Intercept Brasil.
Segundo a assessoria da Google ao Correio, “os canais foram encerrados por violar as políticas do YouTube”. A empresa acrescentou que os criadores podem contestar a decisão, conforme explicado na central de ajuda.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais