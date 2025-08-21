Adultização: canais de Taspio e João Caetano são retirados do YouTube

Após a repercussão do caso de Hytalo Santos e do vídeo Adultização, produzido por Felca, outros canais do YouTube foram removidos da plataforma. Fãs de Taspio e João Caetano recorreram às redes sociais para reclamar que não conseguiam mais acessar os vídeos dos criadores de conteúdo. “Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente”, dizia o texto ao acessar o canal dos influenciadores populares entre crianças e adolescentes.

Taspio, de 26 anos, somava 7 milhões de inscritos e produzia uma espécie de “novela da vida real” com adolescentes, abordando temas considerados inadequados para a idade, como relacionamentos, beijos e traições. Um de seus vídeos mais vistos, “Deixei câmeras escondidas e flagrei a ex-namorada tentando beijar o cria”, ultrapassou 1 milhão de acessos.

Em seu Instagram, Taspio confirmou que a conta no YouTube foi perdida. “É, gente, no final os palhaços venceram. Mas saibam de uma coisa, isso não é um adeus, e sim um até logo. E eu amo vocês demais. Nunca esqueçam disso”, disse em vídeo. “Da noite pro dia, sem nenhum aviso… Só apagaram meu canal, e de tanta gente. Por que?”, escreveu, marcando o perfil oficial do YouTube Brasil.

João Caetano também se expressou nos stories: “Sim galera… meu canal foi excluído permanentemente do YouTube. 13 anos de história… em breve irei me pronunciar.” O criador de conteúdo marcou uma live às 19h30 desta quinta-feira (21/8). Ele acumulava 14 milhões de seguidores na plataforma e tem uma produtora voltada à criação de conteúdos que exploram a imagem de adolescentes, de acordo com o The Intercept Brasil.

Segundo a assessoria da Google ao Correio, “os canais foram encerrados por violar as políticas do YouTube”. A empresa acrescentou que os criadores podem contestar a decisão, conforme explicado na central de ajuda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Brasil Homem que matou gari acreditava que só responderia por porte ilegal de arma

Homem que matou gari acreditava que só responderia por porte ilegal de arma Brasil Morte de gari: Justiça nega bloqueio de bens de acusado e de delegada

Morte de gari: Justiça nega bloqueio de bens de acusado e de delegada Brasil Homem que matou gari disse que portava arma por receio em trajeto perigoso

Homem que matou gari disse que portava arma por receio em trajeto perigoso Brasil PF bloqueia R$ 5 milhões de investigados por desvios na área de saúde

PF bloqueia R$ 5 milhões de investigados por desvios na área de saúde Brasil Fundação Palmares completa 37 anos de luta pelo valor da cultura negra

Fundação Palmares completa 37 anos de luta pelo valor da cultura negra Brasil Vídeo mostra momento em que Porsche de Gato Preto avança sinal e causa acidente