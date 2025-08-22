InícioMundo
"Padre gato" inspira comentários ousados de internautas

Padre Jordan, de Londres, ganhou fama na internet e usa bom humor para responder aos comentários

Um detalhe não passou despercebido: o padre é casado - (crédito: Reprodução/Tiktok)
Um vigário da Igreja de St. Edward the Confessor, em Londres, se tornou sensação na internet. Conhecido como "padre gato" pelos internautas, o religioso viralizou após a igreja publicar um vídeo dele no Tik Tok. Com um convite simpático para que os fiéis conhecessem a paróquia, o padre Jordan chamou a atenção pela beleza e recebeu muitos comentários.

O vídeo, que já ultrapassou 1,5 milhão de visualizações, mostra o padre convidando o público a visitar a igreja. "Mesmo se você não for há um tempo, adoraríamos ver você de novo", ele diz na gravação.

Ousadia nos comentários

A publicação, que pretendia atrair novos fiéis, acabou se tornando uma plataforma para uma série de comentários ousados. Os internautas usaram do bom humor para expressar o interesse pelo padre. Entre as frases mais compartilhadas estão: "Você faz visitas a domicílio? Acho que meu quarto está assombrado e precisa de uma limpeza espiritual" e "Você me faz querer pecar e depois me confessar."

O padre, de uma maneira divertida, respondeu a alguns comentários, mas com uma pitada de ironia. Em um vídeo, ele agradeceu as visualizações, mas também brincou com a situação. "Eu li todos os comentários. Até minha mãe viu, ela ficou muito orgulhosa", ele disse.

O vigário ainda ironizou o fato de a aparência ter sido o principal foco. "Alguns de vocês acham que eu sabia o que estava fazendo. Me pegaram. Eu realmente fiquei em frente a uma bela igreja, com minhas vestes de padre, e soltei alguns dos meus olhares mais charmosos. Praticamente indecente", ironizou, acompanhado por uma piscada.

Casado e com filhos

Apesar da euforia dos internautas, um pequeno detalhe nas imagens não passou despercebido: o padre Jordan é casado, com dois filhos. Ele pertence à Igreja Anglicana, uma tradição cristã que permite que padres se casem. Em um dos vídeos, ele até levantou a mão para mostrar o terço, exibindo a aliança.

O gesto rendeu mais comentários, com uma seguidora brincando: "Eu sei que foi a esposa dele que o fez gravar esse vídeo só para mostrar a aliança para todo mundo".

@st.edwards.romfor Here is our new Vicar Father Jordan with a welcome message! #romford #yourchurch #StEdwards #Christianity #?? ? original sound - St Edward’s Romford

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

