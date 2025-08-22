InícioMundo
TELEVISÃO

A fobia que fez ator vomitar ao vivo ao ouvir o nome de um fruto

Ator da série "Death in paradise" quase vomitou ao vivo quando apresentador de programa de TV citou o alimento que ator considera "bizarro demais"

Ralf Little quase vomitou ao mencionar tomates em programa de culinária - (crédito: BBC)
Ralf Little quase vomitou ao mencionar tomates em programa de culinária - (crédito: BBC)

O ator Ralf Little, conhecido por seu papel na série britânico-francesa Death in Paradise, viralizou nas redes sociais após participar do programa Saturday Kitchen, da BBC, no início do mês. Durante a participação, ele chegou a fazer vômito ao citar uma fobia inusitada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O incidente começou quando o assunto “tomates” surgiu na conversa. Assim que o alimento foi mencionado, o ator não conseguiu esconder o nojo — sua expressão de repulsa foi imediata.

A cena surpreendeu os telespectadores, muitos dos quais não imaginavam que fobias alimentares pudessem ser tão intensas. Little chegou a quase vomitar ao vivo, deixando até o apresentador Matt Tebbutt sem reação.

Saiba Mais

“Tomates... Chega. Não cheguem perto de mim com isso. É bizarro demais. Até como pizza feliz da vida se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate em cima...”, disse Little, fazendo caretas e segurando o enjoo.

“Não dá, não dá. Tirem isso da minha frente. Tem algo nos pedaços de tomate que é simplesmente…”,  ele continuou, quase entrando em outra crise de náusea.

Por fim, tentou levar a situação com humor.  “Vou ter que levar isso para a minha terapeuta”, brincou.

Saiba Mais

O momento inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões: enquanto alguns acharam exagerado, outros se identificaram com o desespero do ator. O apresentador Matt Tebbutt, por sua vez, só conseguiu rir da cena, sem saber muito bem como salvar a situação ao vivo.

O que são fobias alimentares?

  • Fobias alimentares envolvem uma reação de medo desproporcional a certos alimentos, que pode incluir náuseas, sudorese, taquicardia ou pânico ao ver, cheirar ou tocar o alimento.
  • Diferente de aversão ou preferência alimentar, a fobia é persistente e gera sofrimento significativo, interferindo na rotina e na alimentação.
  • Crianças e adultos podem desenvolver fobias alimentares, muitas vezes ligadas a experiências traumáticas, engasgos ou incidentes com determinados alimentos.
  • Podem estar relacionadas a fatores psicológicos, ansiedade, experiências passadas negativas, cultura ou até associações aprendidas desde a infância.
  • Incluem tremores, palpitações, náusea, vômitos, tontura, ansiedade intensa, ataques de pânico e até recusa de frequentar locais onde o alimento é servido.
  • Pessoas com fobias alimentares podem evitar restaurantes, convívios sociais, refeições em família ou eventos que envolvam determinados alimentos.

MD
MD

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 22/08/2025 15:43
x