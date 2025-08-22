A fobia que fez ator vomitar ao vivo ao ouvir o nome de um fruto

Ralf Little quase vomitou ao mencionar tomates em programa de culinária - (crédito: BBC)

O ator Ralf Little, conhecido por seu papel na série britânico-francesa Death in Paradise, viralizou nas redes sociais após participar do programa Saturday Kitchen, da BBC, no início do mês. Durante a participação, ele chegou a fazer vômito ao citar uma fobia inusitada.

O incidente começou quando o assunto “tomates” surgiu na conversa. Assim que o alimento foi mencionado, o ator não conseguiu esconder o nojo — sua expressão de repulsa foi imediata.

A cena surpreendeu os telespectadores, muitos dos quais não imaginavam que fobias alimentares pudessem ser tão intensas. Little chegou a quase vomitar ao vivo, deixando até o apresentador Matt Tebbutt sem reação.

“Tomates... Chega. Não cheguem perto de mim com isso. É bizarro demais. Até como pizza feliz da vida se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate em cima...”, disse Little, fazendo caretas e segurando o enjoo.

“Não dá, não dá. Tirem isso da minha frente. Tem algo nos pedaços de tomate que é simplesmente…”, ele continuou, quase entrando em outra crise de náusea.

Por fim, tentou levar a situação com humor. “Vou ter que levar isso para a minha terapeuta”, brincou.

O momento inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões: enquanto alguns acharam exagerado, outros se identificaram com o desespero do ator. O apresentador Matt Tebbutt, por sua vez, só conseguiu rir da cena, sem saber muito bem como salvar a situação ao vivo.

O que são fobias alimentares?