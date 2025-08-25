Trump ameaça impor tarifa de 200% se China não fornecer ímãs aos EUA

"Eles têm que nos dar ímãs", afirmou Trump - (crédito: Mandel NGAN / AFP))

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou a China com uma possível aplicação de tarifas de 200% sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos. A medida seria tomada caso Pequim não agilize as exportações de ímãs de terras raras

"Eles têm que nos dar ímãs", afirmou Trump, nesta segunda-feira (25/8), na Casa Branca. "Se não nos derem, então teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim. Mas não acho que vamos ter problemas com isso", disse.

A China domina o mercado global de terras raras, minerais cruciais para a fabricação de ímãs. Esses ímãs são indispensáveis para os setores automobilístico, eletrônico e de defesa.

No entanto, Pequim implementou licenças de exportação para esses materiais estratégicos no início de abril, uma medida vista como retaliação às tarifas americanas.

Pequim e Washington entraram em uma guerra comercial, com ambos os lados respondendo aos aumentos tarifários um do outro, resultando em valores de três dígitos para ambos.

As tarifas anunciadas nunca foram colocadas em vigor, e as duas maiores potências mundiais têm negociado para aliviar as tensões. Como resultado, o governo chinês concordou em agilizar a emissão de licenças para várias empresas norte-americanas.

"Acho que temos uma relação estupenda com a China, falei recentemente com o presidente Xi (Jinping) e, em algum momento do ano, deveríamos visitar a China", afirmou Trump.

O presidente norte-americano acrescentou: "Eles têm algumas cartas. Nós temos cartas incríveis, mas não quero jogá-las. Se eu as jogasse, destruiria a China".

Em três encontros recentes, representantes dos Estados Unidos e da China buscaram solucionar diversas questões relacionadas aos seus laços comerciais.

Após diversas reuniões, Estados Unidos e China firmaram um acordo temporário. Os EUA reduziram suas tarifas para 30%, e a China, para 10%. O acordo, inicialmente de 90 dias, já foi estendido duas vezes, com validade agora até novembro.

Por sua vez, Washington já expressou descontentamento, alegando que a China está atrasando intencionalmente a liberação de licenças para a exportação de terras raras.

Com informações da AFP.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

